BM Genel Sekreteri İsrail'in Nusayrat saldırılarını kınadı - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri İsrail'in Nusayrat saldırılarını kınadı

BM Genel Sekreteri İsrail\'in Nusayrat saldırılarını kınadı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ordusunun Nusayrat'a düzenlediği saldırılarda yüzlerce Filistinli sivilin öldürülmesini kınadı. Guterres, derin üzüntü duyduğunu belirtti ve tüm taraflara sivilleri koruma çağrısında bulundu. İsrail'in yardım konvoylarını kullanarak saldırı düzenlemesinin insani yardım operasyonlarını nasıl etkileyeceği sorusu üzerine ise BM Sözcüsü Dujarric, somut bilgiye sahip olmadıklarını ancak insani yardım operasyonlarına ve çalışanların bağımsızlığına saygı duyulması gerektiğini vurguladı. Saldırılarda 274 Filistinlinin öldüğü, 698 Filistinlinin ise yaralandığı belirtilmişti.

10.06.2024 20:29
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İsrail ordusunun 4 esiri kurtarmak için Nusayrat'a düzenlediği saldırılarda yüzlerce Filistinli sivilin öldürülmesini kınadığı ve derin üzüntü duyduğu bildirildi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere saldırısına ilişkin soruları yanıtladı.

BM Genel Sekreteri'nin İsrail'in 4 kişiyi kurtarmak için 200'den fazla Filistinliyi öldürmesine ilişkin tepkisi sorulan Dujarric, "Genel Sekreter derin üzüntü duyuyor ve yüzlerce Filistinli'nin öldürülmesi ve yaralanmasını kınıyor." ifadesini kullandı.

Dujarric, sahadaki meslektaşlarından edindikleri bilgiyi aktararak, İsrail'in operasyonu sonrasında bölgedeki hastanelerin dolup taştığına dikkati çekti.

Tüm taraflara sivilleri koruma çağrısını yineleyen Dujarric, her can kaybının trajik olduğunu söyledi.

İsrail'in Nusayrat kampına yardım kamyonuyla girmesi

Sözcü Dujarric, AA muhabirinin, "Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin operasyon sırasında Nusayrat Mülteci Kampı'na yardım kamyonlarıyla giriş yaptığını bildiriyor. Sizin de belirttiğiniz üzere, olayların ardından Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain, Gazze'deki yüzer iskeleden insani yardımların güvenlik endişesi nedeniyle askıya alındığını duyurdu. Eğer bu doğruysa, İsrail'in saldırı düzenlemek için yardım konvoylarını kullanması insani yardım operasyonlarını nasıl etkiler? Gazze halkı bundan sonra yardım çalışanlarına nasıl güvenebilir?" sorusunu yanıtladı.

Dujarric, söz konusu haberlere ilişkin somut bilgiye sahip olmadıklarını ifade etti. Ancak, dünyanın her yerinde insani yardım operasyonlarına ve insani yardım çalışanlarının bağımsızlığına saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Dujarric, "Etrafımızda silahlı korumalarla dolaşmıyoruz. Bu nedenle korunmamız önemli." dedi.

İsrail ordusunun 8 Haziran'da Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı şekilde kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 64'ü çocuk, 57'si kadın 274 Filistinlinin öldüğü, 153'ü çocuk, 161'i kadın 698 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri İsrail'in Nusayrat saldırılarını kınadı - Son Dakika

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