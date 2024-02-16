BM Genel Sekreteri, Navalnıy'ın ölümüne ilişkin soruşturma çağrısı yaptı - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri, Navalnıy'ın ölümüne ilişkin soruşturma çağrısı yaptı

BM Genel Sekreteri, Navalnıy\'ın ölümüne ilişkin soruşturma çağrısı yaptı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın Rusya'daki cezaevinde ölümüne ilişkin, güvenilir ve şeffaf bir soruşturulma yürütülmesi çağrısında bulundu. Guterres, Navalnıy'ın ailesine başsağlığı dileklerini ileterek, güvenilir ve şeffaf bir soruşturma yapılması gerektiğini vurguladı. Navalnıy, geçtiğimiz yıl zehirlendiği iddiasıyla tedavi görmek üzere Almanya'ya götürülmüş ve dönüşünde tutuklanmıştı. Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri, Navalnıy'ın cezaevinde hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

16.02.2024 20:47
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın Rusya'daki cezaevinde ölümüne ilişkin, güvenilir ve şeffaf bir soruşturulma yürütülmesi çağrısında bulundu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Guterres'in açıklamasını aktardı.

Guterres, Navalnıy'ın ölüm haberi karşısında şoke olduğunu belirterek, ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Genel Sekreter, Rus muhalif Navalnıy'ın cezaevindeki ölümüne ilişkin "güvenilir ve şeffaf" bir soruşturma yürütülmesi çağrısı yaptı.

?Navalnıy'ın cezalandırılması

Kremlin'e muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021'de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine 2 Şubat 2021'de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış; geçmişte yolsuzluk davası sonucunda hakkında verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalnıy'ı aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Aleksey Navalnıy, geçen yıl ocak ayında Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı şahısların bulunduğu listeye dahil edilmişti.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri (FSİN) tutuklu muhalif Navalnıy'ın bugün cezaevinde hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri, Navalnıy'ın ölümüne ilişkin soruşturma çağrısı yaptı - Son Dakika

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