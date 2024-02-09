BM Genel Sekreteri Sudan\'daki Savaşı Durdurmak İçin Uluslararası Toplumu Harekete Geçmeye Çağırdı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası toplumu Sudan'daki savaşı durdurmak için mümkün olan her şeyi yapmaya çağırdı.
Guterres, BM'de düzenlediği basın toplantısında, Sudan'da geçen yıl nisan ayı ortalarında başlayan çatışmanın askeri çözümünün olmadığına işaret ederek, çatışmanın sürmesinin herhangi bir çözüm getirmeyeceğini, bu nedenle bunun mümkün olan en kısa sürede durdurulması gerektiğini vurguladı.
Sudan'da en az 12 bin kişinin ölümüne ve 7 milyondan fazla kişinin evlerini terk etmesine neden olan çatışmaları sona erdirmek için konuşmaya başlamalarının zamanının geldiğini belirten Guterres, uluslararası toplumu Sudan'daki savaşı durdurmak amacıyla harekete geçmeye çağırdı.
Guterres, Sudan'da çatışan tarafları masaya oturtmak için 17-18 Şubat'ta Etiyopya'nın Addis Ababa kentinde bir araya getireceklerine dikkati çekerek, ateşkes ve Sudan'a insani yardım ulaştırılması için koşulların sağlanmasını umduğunu ifade etti.
Genel Sekreter Guterres, ayrıca Darfur'daki "vahşete" karışanların yargılanmasındaki rolünün "kesinlikle elzem" olduğunu söyleyerek Uluslararası Adalet Divanına (UAD) destek verilmesi gerektiğini vurguladı.
Sudan'da iç savaş
Sudan, 2023 Nisan ayı ortasından bu yana Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.
HDK ve ordu, Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesinin ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümette yer almış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.
Ordu ve HDK'nin, askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından nisan ortasında iç savaş patlak vermişti.
BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 6 milyon kişi ülke içinde başka şehirlere, 1,7 milyon kişi çevre ülkelere kaçtı.
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