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BM Genel Sekreteri, UNRWA personelinin saldırılarına ilişkin soruşturma talep etti - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri, UNRWA personelinin saldırılarına ilişkin soruşturma talep etti

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığı iddialarının acilen soruşturulmasını istedi. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Guterres'e bilgilendirme yaparak, Genel Sekreter'in iddialar karşısında dehşete düştüğünü ifade etti. Guterres, söz konusu iddiaların soruşturulması ve suça karışan personelin işine son verilmesi talebinde bulundu. Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı da iddiaların araştırılması sürecinde UNRWA'ya sağladığı fonları geçici bir süre durdurma kararı aldığını duyurdu.

BM Genel Sekreteri, UNRWA personelinin saldırılarına ilişkin soruşturma talep etti
26.01.2024 - 18:59,  Güncelleme: 19:01
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in İsrail yetkililerinin BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddiaların acilen soruşturulmasını istediği bildirildi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin Guterres'e konuya ilişkin bilgilendirme yaptığı aktarılan açıklamada, Genel Sekreter'in söz konusu iddialar karşısında dehşete düştüğü ifade edildi.

"Genel Sekreter, Lazzarini'nin söz konusu çok ciddi iddiaları acilen soruşturmasını ve 7 Ekim ya da başka bir suça karışmış personelin işine son vermesini ve gerekirse yasal tatbikata yönlendirilmesini talep ediyor." bilgisi paylaşılan açıklamada, bağımsız ve kapsamlı bir UNRWA soruşturmasının gerçekleştirileceği kaydedildi.

Lazzarini'nin yaptığı yazılı açıklamada ise "Ajansın insani yardım dağıtma kabiliyetini korumak adına, ismi geçen personelin sözleşmelerine son verme ve doğruları tespit etme adına soruşturma süreci başlatma kararı aldım." ifadesi kullanıldı.

Açıkalamada, söz konusu şoke edici iddiaların UNRWA'nın Gazze'de 2 milyon insana hayat kurtarıcı yardım sağlamaya devam ederken geldiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı fonlarını geçici süre durduğunu duyurdu

ABD Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada söz konusu iddialar araştırılırken UNRWA'ya sağladığı fonları geçici bir süre durdurma kararı aldığını duyurdu.

İddiaların kapsamlı şekilde soruşturulmasının önemine işaret edilen açıklamada, UNRWA'nın Filistin halkına hayat kurtarıcı yardım sağlama konusunda kritik rol oynadığının altı çizildi.

Kaynak: AA
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