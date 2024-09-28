BM Genel Sekreterinden Şiddet Uyarısı - Son Dakika
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BM Genel Sekreterinden Şiddet Uyarısı

Antonio Guterres, Beyrut'taki şiddet olaylarından duyduğu endişeyi dile getirerek durması gerektiğini vurguladı.

28.09.2024 21:16
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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah'ın Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta öldürülmesinin ardından bölgede yaşanan olaylardan duyduğu "endişeyi" ifade etti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Sekreter, "Beyrut'taki olayların son 24 saatte dramatik bir şekilde tırmanmasından ciddi endişe duyduğunu" ifade etti.

Guterres, "Bu şiddet döngüsü şimdi durmalı ve tüm taraflar uçurumun kenarından geri adım atmalı. Lübnan halkı, İsrail halkı ve daha geniş bölge, tam kapsamlı bir savaşı göze alamaz." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki şiddet döngüsünün derhal durması gerektiğini vurgulayan Guterres, tarafların liderlerini "uçurumun kenarından geri çekilmeleri" konusunda uyardı.

Tarafları BM Güvenlik Konseyinin 1701 (2006) sayılı kararına uymaya davet eden Genel Sekreter, ayrıca, Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesi ve tüm esirlerin serbest bırakılması çağrısını yineledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Hasan Nasrallah, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Beyrut, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Genel Sekreterinden Şiddet Uyarısı - Son Dakika

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