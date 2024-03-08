BM: Havadan atılan yardım kutularının açılmaması can kayıplarına neden oldu

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NEW Birleşmiş Milletler (BM), havadan atılan insani yardım kutularının paraşütlerinin açılmaması ve bölgede yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine düşmesi sonucu meydana gelen can kayıplarıyla ilgili, "Bu olay, neden acilen insani ateşkese, neden kara yolundan yardıma daha fazla erişime ve neden İsrailli yetkililerle daha fazla iletişime ihtiyaç duyulduğunun göstergesi." açıklamasında bulundu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, AA muhabirinin, "Bildiğiniz üzere bazı ülkeler Gazze'ye havadan yardım fırlatma operasyonları gerçekleştiriyor. Paraşütlerin açılmaması nedeniyle yardım almaya çalışan bazı insanların öldüğü ve yaralandığına ilişkin haberler var. BM'nin hava yardımlarını iyileştirme ya da daha güvenli kılma konusunda bir tavsiyesi var mı?" sorusunu yanıtladı.

Havadan yardım fırlatma operasyonu sürecinde hayatını kaybedenlere ilişkin haberleri derin üzüntüyle karşıladıklarını aktaran Dujarric, yardım operasyonlarına katılan bazı orduların esasen çok yetenekli olduğunu söyledi.

Dujarric, diğer taraftan bu operasyonların aktif çatışma bölgesinde gerçekleştiğine işaret ederek "Bu olay, neden acilen insani ateşkese, neden kara yolundan yardıma daha fazla erişime ve neden İsrailli yetkililerle daha fazla iletişime ihtiyaç duyulduğunun göstergesi." ifadesini kullandı.

BM Sözcüsü Dujarric, tüm bunların büyük boyutta ve öngörülebilir bir şekilde insani yardım dağıtımı için gerekli ortamın olmadığını gösterdiğini söyledi.

Konuyla ilgili daha fazla detay ya da kimin neden olduğuna ilişkin BM'nin bilgisi olup olmadığına dair ise Dujarric, "Hayır yok." cevabını verdi.

Gazze Şeridi'ne yardım taşıyan uçakların havadan indirdiği insani yardım kutularının paraşütlerinin açılmaması ve bölgede yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine düşmesi sonucu 5 kişinin öldüğü, bazı kişilerin yaralandığı bildirilmişti.

Havadan indirilen yardımlar

ABD, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Katar, Umman ve Bahreyn son bir haftadır Gazze Şeridi'ne havadan yardım indirilmesine yönelik ortak operasyonlar düzenliyor.

Daha önce de Gazze'ye havadan atılan yardımların denize düşmesi nedeniyle yardımlara ulaşmak isteyen Filistinliler zor anlar yaşamıştı.

Bazılarının küçük balıkçı tekneleriyle bazılarının ise yüzerek insani yardımlara ulaşmak için denize girdikleri görülmüştü.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliği yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

Uluslararası Adalet Divanının 26 Ocak'ta İsrail'e karşı hükmettiği ihtiyati tedbir kararları arasında "Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanması" yer almasına rağmen, şubat ayında Gazze'ye giren yardım miktarının ocak ayına göre yarı yarıya düştüğü belirtiliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 430'u çocuk olmak üzere 30 bin 800 Filistinli öldürüldü, 72 bin 298 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.