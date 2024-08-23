BM, İngiltere'deki Irkçı Nefret Suçlarına Karşı Soruşturma İstiyor - Son Dakika
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BM, İngiltere'deki Irkçı Nefret Suçlarına Karşı Soruşturma İstiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi (CERD), İngiltere'de yaşanan ırkçı nefret suçlarına karşı kapsamlı soruşturmalar yapılmasına ve katı cezaların uygulanmasına ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. CERD, gerçekleştirdiği son oturumda İngiltere ile ilgili bulgularına dair açıklama yaptı.

23.08.2024 20:16
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Birleşmiş Milletler (BM) Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi (CERD), İngiltere'de yaşanan ırkçı nefret suçlarına karşı kapsamlı soruşturmalar yapılmasına ve katı cezaların uygulanmasına ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

CERD, gerçekleştirdiği son oturumda İngiltere ile ilgili bulgularına dair açıklama yaptı.

Açıklamada, "(İngiltere'de) Çeşitli platformlarda ve politikacılarla kamu figürleri tarafından işlenen nefret suçları, nefret söylemi ve yabancı düşmanlığıyla ilgili olayların devam etmesinden endişe duyuyoruz." denildi.

Özellikle aşırı sağcı ve beyaz üstünlükçü bireyler ve gruplar tarafından temmuz ve ağustosta işlenen şiddet eylemleri dahil, etnik ve dini azınlıklara, göçmenlere, mültecilere ve sığınmacılara yönelik tekrarlayan ırkçı eylemler ve şiddetten endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, İngiltere'ye, siyasi ve kamu figürleri de dahil ırkçı nefret söylemini ve yabancı düşmanı söylemi engellemek için kapsamlı önlemler alma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Irkçı nefret suçları için kapsamlı soruşturmalar yapılmasına ve katı cezalarila mağdurlar ve aileleri için etkili çözümlere ihtiyaç var." ifadeleri yer aldı.

Kolluk kuvvetleri tarafından aşırı ve ölümcül güç kullanımı, hesap verebilirliğin eksikliği ve mağdurların ailelerine yetersiz destek konusunda endişeli olunduğu aktarılan açıklamada, bunların hepsinin orantısız olarak Afrika kökenli insanları ve diğer etnik azınlıkları etkilediği vurgulandı.

Açıklamada, polis faaliyetleri ve adalet sistemi içerisinde yaşanan "kurumsal ırkçılık" konusundaki endişelere de işaret edildi.

İngiltere'de yaşanan tüm bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için kararlı adım atılması çağrısı da açıklamada yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM, İngiltere'deki Irkçı Nefret Suçlarına Karşı Soruşturma İstiyor - Son Dakika

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