BM İnsan Hakları Komiseri Macron ile Görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile insan haklarıyla ilgili konuları görüştü.

Türk, Macron ile görüşmelerine ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Macron ile önemli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Türk, "İnsan haklarının günümüz dünyasının karamsarlığı ve umutsuzluğuna çare olduğu konusunda hemfikir olduk. İnsan haklarına ve insan onuruna dayanan ortak değerlerimiz ilerlemenin yolunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.