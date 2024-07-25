BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bangladeş'teki Protestolara Yönelik Baskıyı Kınadı

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Bangladeş hükümetinin "kamuda kontenjan kararı" sonrası çıkan protestolara yönelik baskısını kınadı.

Türk, Bangladeş'te Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda kontenjan ayrılması kararı alınması ardından başlayan protestolara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Protestoculara yönelik baskıları kınayan Türk, hükümete ve kolluk kuvvetlerine insan haklarına uyma çağrısı yaptı.

Türk, hükümetle bağlantısı olduğu bilinen grupların çok sayıda kişiye şiddet uyguladığını ve vatandaşların korunması için hiçbir önlem alınmadığını belirtti.

İnsan hakları ihlallerinin tarafsız, bağımsız ve şeffaf bir şekilde soruşturulmasını isteyen Türk, hükümetin protestoculara yapılan baskılara ilişkin tüm bilgileri şeffaflıkla açıklanmasını istedi.

Türk, ülkede internete erişimin tamamen açılmasını talep ederek, "İnternetin uzun süre boyunca kapatılması uluslararası hukuka aykırıdır." ifadelerini kullandı.

Yüksek Komiser, protestoların tekrarlanmayacağına ve katılımcılara misilleme yapılmayacağına dair güvence verilmesini istedi.

Bangladeş'te "kamuda kontenjan" protestoları

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından protestolar başlamıştı.

16 Temmuz'da, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid liderliğindeki Avami Birliği Partisi ile bu partinin öğrenci kanadı Bangladeş Öğrenciler Birliğinin üyelerinin yanı sıra polisin üniversite kampüslerinde öğrencilere saldırıları ve müdahaleleri sonucu protestolar yoğunlaşmıştı.

Bangladeş Yüksek Mahkemesi, 21 Temmuz'da, Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine ayrılacak kontenjanı yüzde 30'dan yüzde 5'e çekmiş, toplam kontenjanın yüzde 2'sinin etnik azınlık ve engelli bireylere, yüzde 93'ünün ise liyakate dayalı şekilde tahsis edilmesine karar vermişti.

Bangladeş Adalet Bakanı Enesul Hak, gerginliğin azalmasıyla protestolar nedeniyle konulan sokağa çıkma yasağının tedricen kalkacağını belirtmiş, ardından ülkede bazı işyerleri ve resmi kurumlar kısıtlı hizmet vermeye başlamıştı.

Protestolarda 201 kişi hayatını kaybetmişti.