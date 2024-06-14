BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, Etiyopya'da İnsan Hakları İhlallerinin Durdurulmasını İstedi

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Etiyopya'da insan hakları ihlallerinin durdurulması çağrısında bulundu.

Türk, yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki etnik çatışmalara ve siyasi gerginliklere dikkati çekerek, Etiyopya'da barış ve istikrarın devam ettirilmesi gerektiğini belirtti.

Etiyopya'daki düşmanlıkları durdurmaya ve farklılıkları barışçıl yollarla çözmeye çağıran Türk, "İnsan hakları ihlallerinin durdurulması için somut önlemler alınmalı." ifadesini kullandı.

Türk, Etiyopyalı yetkililerin, sivilleri koruması ve daha fazla ihlalin önlenmesi için adım atması gerektiğini vurgulayarak, sorumluların adalet önüne çıkarılması çağrısı yaptı.

2023 ve 2024'te güvenlik güçlerinin ihlallere devam ettiğini bildiren Türk, "Yetkilileri, eski olağanüstü hal (OHAL) kapsamında gözaltına alınan kişileri geçerli olan yasalara göre suçlamamaya ve adil şekilde yargılama sürecini başlatmaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Türk'ün açıklaması, BM İnsan Hakları Ofisinin Ocak 2023 ila Ocak 2024 tarihlerinde Etiyopya'daki insan hakları durumuyla ilgili raporu sonrası geldi.

Söz konusu raporda, özellikle Amhara ve Oromia bölgelerindeki şiddetli çatışmaların ciddi insan hakları ihlalleri ve suistimallere yol açtığına dikkati çekilmişti.

Eritre ordusuna mensup kişilerin de Etiyopya'da insan hakları ihlallerine karıştığının altı çizilen raporda, 2023'te hükümet güçleri, Eritre ordusu, silahlı milisler ve bazı gruplarca düzenlenen saldırılarda, en az 740'ı Amhara'da olmak üzere, 1351 sivilin öldürüldüğü bilgisi paylaşılmıştı.