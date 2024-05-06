BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri İsrail'in Refah'taki tahliye talebini 'insanlık dışı' olarak nitelendirdi - Son Dakika
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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri İsrail'in Refah'taki tahliye talebini 'insanlık dışı' olarak nitelendirdi

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri İsrail\'in Refah\'taki tahliye talebini \'insanlık dışı\' olarak nitelendirdi

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in olası kara saldırısı öncesinde Gazze'nin güneyindeki Refah'ta bulunanlar için tahliye talebinde bulunmasının 'insanlık dışı' olduğunu belirtti. Türk, İsrail'in talebinin uluslararası insani ve insan hakları yasalarına aykırı olduğunu vurgulayarak, bu durumun sivillerin daha fazla tehlikeye ve sefalete maruz kalacağını ifade etti. Türk ayrıca, Gazze'deki sivil ölümlerinin son bulması için ateşkes çağrısını yineledi.

06.05.2024 20:58
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in olası kara saldırısı öncesinde Gazze'nin güneyindeki Refah'ta bulunanlar için tahliye talebinde bulunmasının "insanlık dışı" olarak nitelendirdi.

Türk, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in olası kara saldırısı öncesi Filistinli sivillerden, Refah'ın bazı kısımlarını boşaltması yönünde talepte bulunduğunu hatırlattı.

Bu durumun sivil ölümlerinin, acılarının ve yıkımının zaten dayanılmaz seviyelerin ötesine geçeceği konusunda uyarıda bulunan Türk, "Gazzeliler bombalarla, hastalıklarla ve hatta kıtlıkla karşı karşıya kalmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Türk, İsrail'in Refah'taki sivillerden tahliye talebinde bulunmasını "insanlık dışı" olarak yorumlayarak "Bunun, sivillerin etkili bir şekilde korunmasını önceleyen uluslararası insani ve insan hakları yasalarının temel ilkelerine aykırıdır." ifadesine yer verdi.

Refah'ta bulunan ve halihazırda yerinden edilmiş yüz binlerce kişinin, hayatta kalmaları için gerekli insani yardıma erişimin neredeyse hiç olmadığı bölgelere zorla yerleştirilmesinin düşünülemeyeceğini kaydeden Türk, bu durumun, onları yalnızca daha fazla tehlikeye ve sefalete maruz bırakacağına vurgu yaptı.

Gazze'de son 7 ayda 120 bin sivilin öldüğünü, yaralandığını ve kaybolduğuna işaret eden Türk, bunların yüzde 70'inden fazlasının kadın ve çocuk olduğunu hatırlattı.

Türk, Gazze'deki sivil ölümlerinin son bulması için ateşkes çağrısını yineledi.

İsrail ordusu sabah yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyordu.

İsrail ordusunun Refah'a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri İsrail'in Refah'taki tahliye talebini 'insanlık dışı' olarak nitelendirdi - Son Dakika

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