BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri: Sudan'daki iç savaşta şiddet artacak

Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Sudan'da bir yıldır devam eden iç savaşta, tarafların sivilleri silahlandırması ve çatışmalara daha fazla silahlı grubun katılması nedeniyle "şiddetin daha da artacağı" uyarısında bulundu.

Türk, Sudan'da devam eden iç savaşın 1. yılı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Sudan halkının yoğun nüfuslu bölgelerde ayrım gözetmeyen ve etnik motivasyonlu saldırıların hedefi olduğunu ve tarif edilemez acılara maruz kaldığını vurgulayan Türk, "Çocukların çatışmanın tarafları tarafından silah altına alınması ve kullanılması da son derece kaygı verici." ifadelerini kullandı.

Türk, Sudan'da 15 Nisan 2023'te ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında başlayan savaşta tarafların sivilleri silahlandırması ve çatışmalara daha fazla silahlı grubun katılması sebebiyle şiddetin daha da artacağı uyarısında bulundu.

Sudan'da sivillerin büyük acılar çektiğini belirten Türk, insani krizin ülke geneline yayılması nedeniyle sivillere yönelik daha fazla suistimal yaşanmasının endişe verici bir risk oluşturduğunu belirtti.

"Çatışmaların sona ermesi gerekiyor." ifadelerine yer veren Türk, devam eden savaşa barışçıl bir çözüm bulunması için silahlı aktörlerin sayısında artış yerine azalmaya ihtiyaç olduğunun da altını çizdi.

Türk, Sudanlı yetkililerin ilk adım olarak ateşkese yönelik güven artırıcı önlemlere öncelik vermesi gerektiğine işaret ederek, daha sonra çatışmaya kapsamlı bir çözüm bulması ve sivil bir hükümetin yeniden kurulmasına öncülük etmesi gerektiğini vurguladı.

Sudan'da 14 milyonu çocuk 18 milyon kişinin akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğuna değinen Türk, bulaşıcı hastalıkların arttığı ülkedeki hastanelerin yüzde 70'inden fazlasının hizmet veremediğini kaydetti.

Sudan'daki savaş

Sudan 1 yıldır, 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip, yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesini sağlayan ordu ile HDK arasındaki çatışmalara sahne oluyor.

Sivillerin katılımıyla oluşturulan, hükümete karşı birlikte darbe düzenleyen iki güç arasında askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından Nisan 2023'te çatışmalar başlamıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalarda 15 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8,6 milyondan fazla kişi yerinden edildi.