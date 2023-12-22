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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri ve DSÖ Genel Direktörü Prag'daki saldırıyı kınadı - Son Dakika
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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri ve DSÖ Genel Direktörü Prag'daki saldırıyı kınadı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ve DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Prag'da gerçekleşen silahlı saldırıyı kınayarak, hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri ve DSÖ Genel Direktörü Prag\'daki saldırıyı kınadı
22.12.2023 - 03:33,
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen silahlı saldırı karşısında şok olduğunu ve üzüntü duyduğunu bildirdi.

Türk, Prag'ın merkezindeki Karls Üniversitesi'nde 15 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı silahlı saldırı sonrasında X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

"Birkaç hafta önce öğrencilere hitap etme şansı bulduğum Karls Üniversitesi'nde yaşanan silahlı saldırı karşısında şok oldum ve üzüntü duydum." ifadelerini kullanan Türk, hayatını kaybedenler için en içten başsağlığı ve Çekya ile dayanışma dileklerini iletti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Düşüncelerim bugün sevdiklerini trajik bir şekilde kaybeden Prag'daki ailelerle birlikte." ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkelerinin liderleri, Prag'da düzenlenen silahlı saldırıyı kınarken, AB kurumlarının başkanları, Avrupa'nın "Çekya'nın yanında" olduğu mesajını vermişti.

Kaynak: AA
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