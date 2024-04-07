BM İnsani Yardım Koordinatörü: Gazze'deki insani durum felaket - Son Dakika
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BM İnsani Yardım Koordinatörü: Gazze'deki insani durum felaket

BM'nin işgal altındaki Filistin Bölgesi İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, İsrail saldırılarının hedefindeki Gazze'deki insani durumun felaket olduğunu belirtti. McGoldrick, Gazze'deki nüfusun yarısının kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ve çocuklar arasındaki yetersiz beslenme sorununun görülmemiş seviyelere ulaştığını ifade etti. Uluslararası toplumun Gazze halkına yardımlarını artırmaya hazır olduğunu vurgulayan McGoldrick, bunun için İsrail'in engelsiz ve güvenli insani erişime izin vermesinin gerektiğini söyledi.

07.04.2024 13:03
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Birleşmiş Milletlerin (BM) işgal altındaki Filistin Bölgesi İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, 6 aydır devam eden İsrail saldırılarının hedefindeki Gazze'deki insani durumun "tek kelimeyle felaket" olduğunu belirtti.

McGoldrick, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail saldırıları altındaki Gazze'deki insani duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gazze nüfusunun yarısının muhtemel bir kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten McGoldrick, Gazzeli çocuklar arasındaki yetersiz beslenme sorununun daha önce görülmemiş seviyelere ulaştığının altını çizdi.

Uluslararası toplumun 7 Ekim 2023'ten bu yana "akıl almaz acılarla" boğuşan Gazze halkına yardımlarını artırmaya hazır olduğunu ifade eden McGoldrick, ancak bunun için İsrail'in engelsiz ve güvenli insani erişime izin vermesinin gerektiğini vurguladı.

Ayrıca McGoldrick, İsrail'in bölgeye gidecek insani yardımlara kolaylık sağlama yönündeki taahhütlerinin memnuniyet verici olduğunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 3 Nisan'da yaptığı açıklamada, Gazze'de, Ekim 2023'ten bu yana 27 çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM İnsani Yardım Koordinatörü: Gazze'deki insani durum felaket - Son Dakika

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