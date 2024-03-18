BM Yetkilisi: Gazze'ye yardımlar kara yoluyla ulaştırılamıyor

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Birleşmiş Milletlerin (BM) işgal altındaki Filistin Bölgesi İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, Gazze'ye yardımların ulaştırılmasında havadan indirme ve deniz yolunun da tercih edildiğini ancak bunun kara yoluyla yardım ulaştırmaya alternatif olmadığını belirtti.

McGoldrick, çevrim içi katıldığı basın toplantısında, İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazze'nin güneyindeki Refah kentini geçen hafta ziyaret ettiğini söyleyen McGoldrick, binaların, yolların ve altyapının durumu karşısında şok yaşadığını, yıkımın çok büyük boyutta olduğunu bildirdi.

McGoldrick, Gazze'ye günlük ortalama 200 tır civarında yardımın giriş yaptığını, 7 Ekim 2023 öncesi bu sayının 500 civarında olduğunu ve yardımların birçoğunun da savunmasız kişilere ulaştırılamadığını anlattı.

Gazze'ye yardımların havadan indirildiğini ve deniz yolunun alternatif olarak kullanıldığını aktaran McGoldrick, "Çok fazla gıda ve diğer yardımları Gazze'nin her yerine ulaştırmak, sadece kara yolunu kullanarak gerçekleştirilebilir. Havadan indirme ve deniz yolu buna alternatif değil." dedi.

McGoldrick, BM'ye bağlı kuruluşların hazırladığı Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasına (IPC) göre, Gazze'de "felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya kalan en yüksek insan sayısına" ulaşıldığına işaret ederken, özellikle Gazze'nin kuzeyindekilerin çok zor şartlarda yaşadığını kaydetti.

İsrail, Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'den bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 10 Mart'taki açıklamasında, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğunu" belirtmişti.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, İsrail'in yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve susuzluktan 27 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 726 Filistinli yaşamını yitirdi, 73 bin 792 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.