BM: İran'daki Saldırılara Soruşturma Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, ABD- İsrail'in İran'da ilkokula düzenlediği, 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin, "Yüksek Komiser (Volker Türk), saldırının koşulları hakkında acil, tarafsız ve kapsamlı bir soruşturma çağrısında bulunuyor. Soruşturma sorumluluğu, saldırıyı gerçekleştiren güçlere ait." dedi.

Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Orta Doğu ve ötesinde milyonlarca insanın yaşadığı korku, panik ve endişenin tamamen önlenebilir düzeyde olduğunu belirten Shamdasani, durumun saatler geçtikçe kötüleştiğinin ve genişlediğinin altını çizdi.

Shamdasani, "BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları, İran'ın bölgedeki devletlere karşı verdiği yanıt ve Hizbullah'ın dahil olmasıyla başlayan çatışmanın siviller ve sivil altyapı üzerindeki yaygın etkileri karşısında derin şok yaşıyor." ifadesini kullandı.

Uluslararası hukuk uyarınca siviller ve sivil nesnelerin korunması gerektiğini hatırlatan Shamdasani, tüm ülkelerin ve silahlı grupların bu kanunlara uymak zorunda olduğuna dikkati çekti.

Shamdasani, "Devam eden çatışmalar İran ve İsrail'in yanı sıra 12 devleti daha etkiledi. Evler, ofisler ve işletmeler, havalimanları, enerji altyapısı ve diğer sivil altyapılar tahrip edildi veya hasar gördü." diye konuştu.

İran Kızılayının, İran'daki can kaybı sayısını 787 olarak açıkladığına işaret eden Shamdasani, en ölümcül ve yıkıcı olayın, ülkenin güneyindeki Minab kentinde bir ilkokula düzenlenen saldırıda onlarca kız çocuğunun ölmesi ve yaralanması olduğunu belirtti.

Birçok İranlının internete erişiminin yeniden engellendiğini vurgulayan Shamdasani, bundan dolayı devam eden çatışmalardan korunmak için gerekli olan temel bilgilere erişimlerinin sınırlı olmasından endişe ettiklerini dile getirdi.

"Bilgileri doğrulamak için sahadaki güvenilir kaynaklara güveniyoruz"

Shamdasani, "Yüksek Komiser, saldırının koşulları hakkında acil, tarafsız ve kapsamlı bir soruşturma çağrısında bulunuyor. Soruşturma sorumluluğu, saldırıyı gerçekleştiren güçlere ait. Bulguları kamuoyuna açıklamalarını ve mağdurlar için hesap verebilirlik ve tazminat sağlamalarını talep ediyoruz." dedi.

AA muhabirinin, "İnternete erişim olmadığı için temel bilgilere erişiminizin sınırlı olduğunu söylediniz. Şu anda İran'da bir ekibiniz var mı acaba, eğer yoksa sahadan nasıl bilgi ediniyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Shamdasani, "Sahada bir ekibimiz yok. İran'a erişimimiz mümkün değil ve internet kısıtlamaları bilgi toplama yeteneğimizi daha da kısıtladı. Bilgileri doğrulamak için sahadaki güvenilir kaynaklara güveniyoruz." diye konuştu.

BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Shamdasani, "Yüksek Komiser, tüm tarafları azami itidal göstermeye, daha fazla şiddet artışını önlemeye ve yabancı uyruklular dahil sivilleri ve kritik altyapıyı korumak için mümkün olan tüm önlemleri almaya çağırıyor. Müzakere masasına geri dönmek, ölümlere, yıkıma ve umutsuzluğa son vermenin tek ve yegane yoludur." ifadelerini kullandı.

Hizbullah'ın İsrail'e füze saldırıları düzenlemesi ve İsrail'in Beyrut'u da hedef aldığı ağır karşı saldırıları sonrasında Lübnan'daki çatışmaların tırmanmasından da büyük endişe duyduklarını aktaran Shamdasani, her iki tarafa da bu büyük şiddet tırmanışına derhal son vermeleri ve üzerinde anlaşmaya varılan ateşkese geri dönmeleri çağrısında bulundu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD-İsrail'in Hürmüzgan'ın Minab kentindeki bir kız ilkokuluna saldırısında 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.