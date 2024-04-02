NEW Birleşmiş Milletler (BM), İran'ın Suriye'deki büyükelçilik yerleşkesinin hedef alınmasıyla ilgili Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere işaret ederek, bölgedeki gerginliğin çok daha geniş alana yayılmasından büyük endişe duyulduğunu bildirdi.
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in olayın ardından yaptığı görüşmeler hakkında bilgi veren Dujarric, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın bugün Guterres'i aradığını aktardı.
Dujarric, Genel Sekreter'in irtibatlarını sürdüreceğini belirterek "Bölgede mevcut gerginliğin çok daha büyük bir alana yayılmasından çok endişe duyuyoruz." ifadesini kullandı.
İran'ın Suriye'deki büyükelçilik yerleşkesinin hedef alınması
İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına dün düzenlenen hava saldırısında, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general rütbesinde 7 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda 6 Suriyelinin de yaşamını yitirdiği ve toplam ölü sayısının 13 olduğu ifade edilmişti.
İran, saldırıyı İsrail'in düzenlediğini açıklarken Tel Aviv yönetimi sessiz kalmaya devam etmişti.
Saldırıya misillemede bulunacağını duyuran İran, ABD'yi de sorumlu tuttuklarını bildirmişti.
Son Dakika › Güncel › BM, İran'ın Suriye Büyükelçilik Yerleşkesinin Hedef Alınmasıyla İlgili Endişelerini Dile Getirdi - Son Dakika
Edremit Belediyesi, Türkiye'nin önemli yazarlarından Sabahattin Ali'nin ölümünün 76. yılında adının verildiği parkta anma programı düzenledi. Programa Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş da katıldı.
Zonguldak M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, il protokolü, kurum personeli ve hükümlülerin katılımıyla iftar programı gerçekleştirildi. Programda, hükümlülerin Kuran-ı Kerim tilaveti, ilahi ve Naat-ı Şeriflerin seslendirilmesi, semazen gösterisi ve hükümlülere başarı belgelerinin verilmesi gibi etkinlikler yer aldı. Programa, çeşitli yetkililer ve kurum yöneticileri de katıldı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bulunan bir evin çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın yan binalara sıçramadan söndürüldü. Yangın esnasında teras katta kimsenin olmaması olası faciayı önledi. Yangının bina altında bulunan fırının bacasından çıktığı tahmin ediliyor.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ordusunun saldırısında hayatını kaybeden uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanları için WCK Kurucusu Şef Jose Andres'i arayarak taziyelerini iletti. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden'ın derin üzüntüsünü dile getirdiğini ve insani yardım görevlilerinin korunması gerektiğini İsrail'e ileteceğini belirtti. İsrail ordusu ise olayın koşullarını anlamak için inceleme yürüteceğini açıkladı.
Van'da seçimi kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan yerine AK Partili aday Abdulahat Arvas'a mazbata verilmesi ortalığı karıştırdı. DEM Parti Eş Genel Başkanları, Zeydan'ın terör örgütü PKK'yı övücü sözleriyle ilgili soruya sert tepki gösterdi. Yüksek Seçim Kurulu, Zeydan'ın yerine Arvas'ı belediye başkanı olarak belirledi ve mazbata verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?