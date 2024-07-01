BM: İsrail, Gazze'ye yönelik insani yardımların yarısından fazlasını engelledi

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NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in, haziran ayında Gazze'nin kuzeyine yönelik planlı 115 insani yardımın yarısından fazlasını engellediğini bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Gazze'deki gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Gazze'den zorla yerinden edilenlerin gittiği bölgelerde kalacak yerlerinin ve gerekli malzemelerin bulunmadığını belirten Dujarric, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan yardım dağıtımının güvenlik ve yakıt kıtlığı sebebiyle neredeyse imkansız olduğunu söyledi.

Dujarric, sahadaki meslektaşlarının Gazze'deki patlamamış mühimmatın çok büyük risk teşkil ettiği konusunda uyardığını aktardı.

Özellikle çocukların büyük risk altında olduğuna işaret eden Dujarric, cumartesi günü Han Yunus'ta 9 yaşındaki kız çocuğunun patlamamış mühimmat nedeniyle öldüğünü kaydetti.

"Uzman meslektaşlarımız, yüzer iskeleyi kullanma konusunda yeşil ışık yakmadı"

Dujarric, İsrail'in, haziranda Gazze'nin kuzeyine yönelik planlı 115 insani yardımın yarısından fazlasını engellediğini belirtti.

BM Dünya Gıda Programı'nın (WFP), ABD'nin Gazze'deki yüzer iskelesinden bazı yardımları alarak depolarına taşıdığını doğrulayan Dujarric, "Hala güvenlik konusunda uzman meslektaşlarımız, yüzer iskeleyi kullanma konusunda yeşil ışık yakmadı." dedi.

Dujarric, yüzer iskelenin tekrar askıya alındığını, WFP'nin bozulmamaları ve çöpe gitmemeleri için özel şirketle anlaşarak biriken yardımları taşıdığını ifade etti.

Yardım dağıtımını sürdürmek için İsrail'den ne talep edildiğinin sorulması üzerine Dujarric, etkili bir koordinasyon sistemi istediklerini dile getirdi.

Dujarric, aynı zamanda personeli korumak için zırhlı araçların Gazze'ye getirilmesi ve İsrail'in insani yardım ve çalışanları ile tesisleri korumasını talep ettiklerini sözlerine ekledi.