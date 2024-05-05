BM, İsrail'in Al Jazeera'ya yönelik kararını üzüntüyle karşıladı - Son Dakika
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BM, İsrail'in Al Jazeera'ya yönelik kararını üzüntüyle karşıladı

BM, İsrail\'in Al Jazeera\'ya yönelik kararını üzüntüyle karşıladı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail hükümetinin Al Jazeera televizyonunun ülkedeki yayınlarını sonlandırma, ofislerini kapatma ve ekipmanlarına el koyma kararını üzüntüyle karşıladığını duyurdu. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, özgür ve bağımsız medyanın önemine vurgu yaparak, İsrail hükümetine yasağı kaldırma çağrısında bulundu.

05.05.2024 20:29
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Birleşmiş Milletler (BM), İsrail hükümetinin, Doha merkezli Al Jazeera televizyonunun ülkedeki yayınlarını sonlandırma, ofislerini kapatma ve ekipmanlarına el koyma kararını üzüntüyle karşıladığını duyurdu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, konuya ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

"İsrail'de kabinenin Al Jazeera televizyonunu kapatma kararından üzüntü duyuyoruz." ifadesi kullanılan paylaşımda, şeffaflığın ve hesap verebilirliğin sağlanması için özgür ve bağımsız medyanın şart olduğuna işaret edildi.

Paylaşımda, Gazze'den haber yapma konusundaki sıkı kısıtlamaların şimdi daha fazla olduğu vurgulanırken, "İfade özgürlüğü temel insan hakkıdır. İsrail hükümetine yasağı kaldırma çağrısında bulunuyoruz" denildi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden gün içinde yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda İletişim Bakanı Shlomo Karhi'nin sunduğu "Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun İsrail'deki faaliyetlerinin sonlandırılması ve ofislerinin kapatılması" teklifi oy birliğiyle kabul edilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başında olduğum hükümet, oy birliğiyle tahrik edici Al Jazeera'nın İsrail'de sonlandırılması kararını aldı." ifadesini kullanmıştı.

Karar kapsamında Al Jazeera'nın çatısı altındaki televizyon kanalları ve internet sitelerinin İsrail'deki faaliyetlerinin sonlandırılması, yayınlarının durdurulması, internet sitelerine erişim engelinin getirilmesi, ofislerinin kapatılması ve ekipmanlarına el konulması kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM, İsrail'in Al Jazeera'ya yönelik kararını üzüntüyle karşıladı - Son Dakika

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