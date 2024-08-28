BM, İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarını kınadı - Son Dakika
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BM, İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarını kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, uluslararası hukukun ihlal edildiğini belirterek İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da artan saldırılarını kınadı.

28.08.2024 12:19
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, uluslararası hukukun ihlal edildiğini belirterek İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da artan saldırılarını kınadı.

BM İnsan Hakları Ofisi, İsrail ordusu ve Filistinlileri gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'da artan saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim-27 Ağustos tarihlerinde İsrail ordusu ile Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 628 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

İsrail ordusunun Batı Şeria'da düzenlediği hava saldırılarında 159 kişinin öldüğüne, bunlardan 29'unun çocuk, 3'ünün kadın olduğuna dikkati çekildi.

Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na 26 Ağustos akşamı insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda biri 13, diğeri 15 yaşında 2 çocuğun öldüğü ifade edildi.

Saldırı sırasında bölgede İsrail güçleri ile Filistinli gruplar arasında herhangi bir çatışma yaşanmadığı ifade edilirken, ölen 2 çocuğun hava saldırıları sırasında vurulan evin yakınındaki bir sokaktan geçtiğine işaret edildi.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'da artan saldırılarına da dikkati çekilen açıklamada, 26 Ağustos'ta Beytüllahim'in Vadi Rahhal beldesine düzenlenen baskında 37 yaşındaki Halil Salim Halvi'nin öldüğü anımsatıldı.

Halvi'nin Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler veya İsrailli yedek askerlerce öldürüldüğünün düşünüldüğü aktarılırken, 3 Filistinlinin yaralandığı saldırıya rağmen İsrail güçlerinin kimseyi gözaltına almadığına dikkati çekildi.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin bazı üst düzey İsrailli siyasetçilerce desteklendiğinin altı çizilen açıklamada, "Halvi'nin öldürülmesi münferit bir olay değil, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da uluslararası hukukun ihlali olan yerleşim politikasının doğrudan bir sonucudur. Buna İsrail güçlerinin suç ortaklığı ve halihazırdaki cezasızlık ortamı da dahildir." ifadelerine yer verildi.

Batı Şeria'daki durumun 7 Ekim'den sonra hızla kötüleştiği ve bundan endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, İsrail güçlerinin bölgedeki saldırılarına ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddetine göz yummaya devam etmesi halinde durumun daha da kötüye gidebileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki artan saldırılarında uluslararası hukukun ihlal edildiğine ve bölgede "patlama seviyesinde" olan durumu daha da alevlendirme riski taşıdığına vurgu yapılarak bu saldırılar kınandı.

Kaynak: AA

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