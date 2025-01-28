BM, İsrail'in Cenin'deki 'orantısız' güç kullanımını kınadı

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(ANKARA) - BM İnsan Hakları Ofisi (OHCHR), İsrail'in Batı Şeria'nın Cenin bölgesinde ölümcül güç kullanmasını kınayarak "İsrail'in son operasyonları, insan hakları ve kolluk kuvvetleri standartlarını ihlal ederek, gereksiz ve orantısız güç kullanımına dair ciddi endişeler yaratmaktadır" açıklamasını yaptı.

Kudüs Tugayları Tulkarem Taburu ile İsrail güçleri arasında Tulkarem mülteci kampında şiddetli çatışmalar yaşandığı bildirildi. Filistinli grup, Kassam Tugayları ve İntikam ve Kurtuluş Gençliği ile birlikte İsrail güçlerine pusu kurduklarını ve "teyit edilmiş kayıplar" verdiklerini belirtti. Filistin Enformasyon Merkezi'nin bildirdiğine göre, İsrail ordusu işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bulunan Qalandia kampına düzenlediği baskın sırasında iki Filistinli erkeği tutukladı. İsrail güçlerinin ayrıca Ramallah'ın güneybatısındaki Beit Liqya kasabasında da bir Filistinliyi tutukladığı bildirildi.

OHCHR: "İsrail, Batı Şeria'da 'orantısız' güç kullanıyor"

BM İnsan Hakları Ofisi (OHCHR), dün Batı Şeria'nın Cenin bölgesinde tırmanan şiddet olaylarına ilişkin endişelerini dile getiren bir açıklama yaparak, İsrail güvenlik güçlerinin ölümcül güç kullanmasını kınadı. OHCHR Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, İsrail'in Cenin mülteci kampı ve çevresindeki askeri operasyonunun, sivilleri hedef alan hava saldırıları ve ateş açma dahil olmak üzere "orantısız" güç kullanımını içerdiğini dile getirdi.

Kheetan, "İsrail'in son günlerdeki ölümcül operasyonları, uluslararası insan hakları hukukunu, kolluk kuvvetleri operasyonları için geçerli norm ve standartları ihlal ederek, savaş için geliştirilen yöntem ve araçlar da dahil olmak üzere gereksiz veya orantısız güç kullanımına ilişkin ciddi endişelere yol açmaktadır" ifadelerini kullandı.

OHCHR, geçen haftadan bu yana çoğu silahsız olduğu bildirilen en az 12 Filistinlinin öldürüldüğünü ve 40 kişinin de yaralandığını doğruladı. Filistin Kızılayı'na göre yaralananlar arasında bir doktor ve iki hemşire de bulunuyor. OHCHR ayrıca devam eden şiddet olaylarında, Batı Şeria'nın Cenin bölgesinde 3 binden fazla aileyi yerinden ettiğini, su ve elektrik gibi temel hizmetlerin haftalardır ciddi şekilde kesintiye uğradığını duyurdu.

Francesca Albanese: "İsrail Filistinli çocukları öldürmeye devam ederken, herhangi bir Batılı politikacı orada duyuluyor mu"

BM'nin Filistin insan hakları durumuyla ilgili özel raportörü Francesca Albanese, İsrail ordusunun işgali altındaki Batı Şeria'da çocukları öldürürken Batılı siyasetçilerin sessiz kalmasını eleştirdi. Albanese, "İsrail nehirden denize Filistinli çocukları öldürmeye devam ederken, herhangi bir Batılı politikacı orada duyuluyor ya da görülüyor mu" diye sordu.

Albanese, değerlendirmesini yaparken Batı Şeria'da bir aile akşam yemeği yerken İsrail askerlerinin bir eve ateş açması sonucu başından vurulan iki yaşındaki Filistinli bir çocuğun öldürülmesiyle ilgili İsrail basınında yer alan haberi paylaştı.