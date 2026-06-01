BM: İsrail'in Filistin'e Yönelik Şiddeti Artıyor

BM raportörleri, İsrail'in saldırıları ve işgali altında bulunan Filistin topraklarındaki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İşgal altındaki Filistin topraklarında artan İsrailli yerleşimci terörü ve bunun Filistin topluluklarının topraklardaki varlığı için oluşturduğu varoluşsal risk konusunda sert bir uyarıda bulunuyoruz. İsrail'in desteği ve rızasıyla gerçekleştirilen yerleşimci-sömürgeci hareketin acımasız saldırıları, Filistinlilerin hayatında günlük bir terör haline geldi. Bu durum korku, belirsizlik ve derin bir güvensizlik oluşturdu ve kaçınılmaz olarak yerli nüfusun zorla yerinden edilmesine yol açtı." ifadeleri kullanıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, yasa dışı olarak bulundukları topraklarda cezasız kalarak gerçekleştirdikleri şiddetin arttığına işaret edilen açıklamada, bu şiddetin, İsrail'in elinde bir baskı aracı olarak hizmet ederek etnik temizliği kolaylaştırdığının altı çizildi.

Açıklamada, 2026'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında öldürülen veya yaralanan Filistinlilerin sayısında keskin bir artış olduğu belirtilerek "Yerleşimci vahşeti bu yıl eşi benzeri görülmemiş seviyelere ulaştı. 5 ay içinde en az 13 Filistinli öldürüldü ve 500'e yakın kişi yaralandı. Hem ölümler hem de yaralanmalar önceki yılların rakamlarını geride bırakıyor." ifadelerine yer verildi.

Şiddetin, Filistinlilerin temel hizmetlere ve tarım alanlarına erişimini engellemenin yanı sıra nihai amaç olarak halkın toprakla olan bağını koparmak için hesaplı ve hedefli bir araç olarak kullanıldığına işaret edilen açıklamada, son dönemde bölgede yaşanan gerginliğin tırmanışının, işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan gerçeklerden uluslararası dikkati uzaklaştırdığı vurgulandı.

Açıklamada, "Hiçbir karşı koyma ve kınamayla karşılaşmayan İsrail, uluslararası hukukta güvence altına alınmış Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkını geri dönülmez bir şekilde aşındırmaya devam ediyor." denildi.

BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları sistemindeki bağımsız özel mekanizmalar, Konsey'in belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.