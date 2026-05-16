BM, İsrail'in Filistinli Esirlere İşkencesini Kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM, İsrail'in Filistinli Esirlere İşkencesini Kınadı

16.05.2026 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, İsrail'in Filistinli esirlere yönelik işkencenin kabul edilemez olduğunu vurguladı ve soruşturma çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, İsrail'in Filistinli esirlere yönelik işkence ve kötü muamelesinin "kabul edilemez" olduğunu belirterek, her ölüm, işkence, kötü muamele ve diğer insanlık dışı muamele vakası için bağımsız, tarafsız ve şeffaf soruşturma çağrısında bulundu.

Al-Kheetan, AA muhabirinin, The New York Times (NYT) gazetesi muhabiri Nicholas Kristof tarafından yayımlanan araştırmada, İsrail'in Filistinli esirlere yönelik işkence ve cinsel saldırıları sistematik hale getirdiğinin ortaya konulmasına ilişkin sorularını yazılı yanıtladı.

"İsrail gözetimindeki Filistinli tutuklulara karşı sistematik olarak işkence ve kötü muamele, cinsel ve cinsiyete dayalı şiddet dahil uygulanıyor. Bu, aralarında çocukların da bulunduğu birçok tecavüz vakasını kapsıyor." ifadesini kullanan Al-Kheetan, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail gözetiminde en az 90 Filistinli tutuklunun öldüğünü doğruladıklarının altını çizdi.

Bunlardan birinin, ölüm anında şiddetli açlık belirtileri gösteren 17 yaşında bir genç olduğunu kaydeden Al-Kheetan, İsrail yetkililerinin ayrıca ilave ölümleri gösteren bilgiler de yayımladığını ancak kimliklerinin doğrulanmasını sağlayacak yeterli ayrıntı vermediğini belirtti.

"Her vaka için bağımsız, tarafsız ve şeffaf soruşturmalar yapılmalı ve sorumlular hesap vermeli"

İsrail'in Filistinli esirlere işkence ve kötü muamelesine ilişkin Al-Kheetan, "Bu, kabul edilemez bir durum ve Filistinlilere dayatılan, uluslararası hukuku ihlal eden keyfi gözaltı ve adil olmayan yargılamaları içeren kusurlu bir İsrail gözaltı ve adalet sisteminin bir parçasıdır. Bu sistem sona ermeli ve İsrail, işgalci bir güç olarak uluslararası insan hakları hukukuna ve yükümlülüklerine saygı göstermeli. Her ölüm, işkence, kötü muamele ve diğer insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele vakası için bağımsız, tarafsız ve şeffaf soruşturmalar yapılmalı ve sorumlular hesap vermeli." ifadelerini kullandı.

Sözcü Al-Kheetan, İsrail'in, bu tür soruşturmalar olmadan gözaltına alan yetkili makam olarak kendi gözetiminde meydana gelen her ölümden sorumlu tutulacağını vurguladı.

NYT muhabiri Nicholas Kristof tarafından yürütülen ve 11 Mayıs'ta yayımlanan araştırma, İsrailli askerlerin, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ve gardiyanların Filistinli esirlere yönelik tecavüz ile çocuklara yönelik sistematik cinsel istismarını gözler önüne sermişti.

Araştırmada, Filistinli tutukluların fiziksel işkence, ağır kötü muamele, aşağılayıcı uygulamalar ve cinsel saldırılara maruz bırakıldığına ilişkin çok sayıda tanıklık ve bulguya yer verilmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM, İsrail'in Filistinli Esirlere İşkencesini Kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında İstanbul'da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında
Herkes RTÜK’ü göreve çağırıyor Esra Erol’a büyük tepki var Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor! Esra Erol'a büyük tepki var
Yok böyle maç Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay Yok böyle maç! Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay
Trump’ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı Trump'ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı
Fenerbahçe Livakovic’in bonservisini belirledi Fenerbahçe Livakovic'in bonservisini belirledi
Songül Öden’den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu

14:19
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti 7 kişi tutuklandı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı
14:08
Parasını altına yatıranlar şokta
Parasını altına yatıranlar şokta
14:03
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan haber var
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
13:55
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak Merakla beklenen takvim netleşti
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
13:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 14:37:58. #7.13#
SON DAKİKA: BM, İsrail'in Filistinli Esirlere İşkencesini Kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.