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BM, İsrail'in Gazze halkını yapay adaya yerleştirme önerisini desteklemiyor - Son Dakika
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BM, İsrail'in Gazze halkını yapay adaya yerleştirme önerisini desteklemiyor

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Gazze halkını Akdeniz'de yapay adaya yerleştirme önerisini desteklemediğini açıkladı. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi ziyaretinde yaşanan engeller ve yardım eksikliği konusunda bilgi verdi. Dujarric, BM'nin Filistin halkının zorla yerinden edilmesine karşı olduğunu ve İsrail'in ada önerisini desteklemediklerini belirtti.

BM, İsrail\'in Gazze halkını yapay adaya yerleştirme önerisini desteklemiyor
23.01.2024 - 21:29,
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NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Gazze halkını Akdeniz'de yapay adaya yerleştirme önerisini desteklemediğini ifade etti.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Dujarric, BM ve ortaklarının, dün Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesini 5 gün giriş engelinin ardından ziyaret edebildiğini aktardı.

Hastaneye çok kısıtlı miktarda yakıt götürebildiklerini belirten Dujarric, binlerce insanın hastaneye sığındığını, teçhizat, su ve gıda kıtlığı çektiklerini bildirdi.

BM Sözcüsü, süren çatışma ile İsrail'in giriş engelinin, Gazze'nin kuzeyine yardımları ciddi bir şekilde etkilediğini ifade etti.

BM'nin Filistin halkının zorla yerinden edilmesine karşı olduğunu vurgulayan Dujarric, "İsrail'in ada önerisini desteklemiyoruz." diye konuştu.

Dujarric, İsrail'in Gazze'deki mezarlıklara yönelik saygısızlığıyla ilgili bir soruya ise, "Çok rahatsız edici, görüntüleri gördüm. Bunların soruşturulması gerekiyor." dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, davet edildiği AB dışişleri bakanları toplantısında, dün Gazze halkını yerleştirmek için Akdeniz'de yapay ada kurulması önerisinde bulunmuştu.

Kaynak: AA
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