BM, İsrail'in Gazze'ye saldırı hazırlığına endişe duyuyor - Son Dakika
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BM, İsrail'in Gazze'ye saldırı hazırlığına endişe duyuyor

BM, İsrail\'in Gazze\'ye saldırı hazırlığına endişe duyuyor

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'nin Refah kentine yönelik saldırı hazırlığıyla ilgili olarak Refah'taki sivillerin durumundan ciddi endişe duyduğunu açıkladı. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Refah'ta yaşanan izdiham ve temel ihtiyaçların karşılanamaması nedeniyle hastalık ve ölümün yaygınlaştığını belirtti. Dujarric, sivillerin korunması gerektiğini vurgulayarak, BM'nin sığınak ve tıbbi destek sağladığını ancak ağır silahlar ve toplardan korumanın mümkün olmadığını ifade etti. İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana'nın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüşmesini iptal etmesiyle ilgili olarak Dujarric, Guterres'in İsrail'den gelecek her delegasyona kapısının açık olduğunu belirtti.

09.02.2024 21:23
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NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'nin Refah kentine yönelik saldırı hazırlığıyla ilgili "Refah'taki sivillerin durumundan ciddi endişe duyuyoruz." açıklamasında bulundu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) edindiği bilgiyi aktaran Dujarric, Refah'ta "izdiham" olduğunu ve yolların, temiz ve düz alan arayışındaki ailelerin çadırlarıyla dolduğunu belirtti.

Dujarric, gıda, temiz su ve sağlık hizmetlerinin yoksunluğu nedeniyle önlenebilir hastalık ve ölümün yaygınlaştığını bildirdi.

"Refah'taki sivillerin durumundan ciddi endişe duyuyoruz." diyen Dujarric, sivillerin korunması gerektiğinin ve BM'nin zorla yerinden etmeye karşı olduğunun altını çizdi.

Dujarric, "İnsanlar nereye gidecek?" sorusuna ise bunun çok geçerli bir soru olduğunu ancak cevap verebilecek konumda olmadıklarını dile getirdi.

BM'nin sivilleri korumaya çalıştığını, sığınak ve tıbbi destek verdiğini aktaran Dujarric, "Ancak ağır silahlar ve toplardan korumamız mümkün değil." ifadesini kullandı.

İsrail Meclis Başkanı Ohana'nın görüşme iptali

İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana'nın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüşmesini iptal etmesine ilişkin Dujarric, iptal haberini yayımlanan açıklamayla gördüklerini söyledi.

Açıklamada, iptalin nedeninin Guterres'in dün düzenlediği basın toplantısında sarf ettiği sözler olduğunun belirtildiğini kaydeden Dujarric, "Genel Sekreter, daha önce söylemediği bir şey söylemedi. Kapısı İsrail'den gelecek her delegasyona açık." dedi.

Genel Sekreteri "temize çıkaramayacağını" belirten Ohana, "(Genel Sekreter'le görüşmenin iptali) durduk yere yapılmadı. Onu ikna etme niyetindeydim ancak dün gene İsrail devletine çatışmayı durdurma çağrısı yaptı." açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: AA

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