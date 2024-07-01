BM: İsrail'in Gazze'ye yardım girişlerine getirdiği kısıtlamalar insani müdahaleyi zorlaştırıyor

Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in, Gazze Şeridi'nde yardım girişlerine getirdiği kısıtlamaların, insani müdahaleyi imkansız olmasa bile oldukça zorlaştırdığını belirtti.

UNRWA Gazze'deki Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge'nin, İngiliz basın kuruluşu BBC'ye verdiği röportaj, ajansın X sosyal medya platformunda yayımlandı.

Wateridge, "İsrail makamlarının, yardımların Gazze'ye ulaşması konusunda uyguladığı kısıtlamalar, insani müdahaleyi imkansız olmasa da son derece zor hale getiriyor." ifadesini kullandı.

UNRWA yetkilisi, Gazze'de hayat kurtarıcı yardımlarda bulanabilmek için sürekli ve öngörülebilir yardım girişine ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

Gazze'deki yardım ekiplerinin çektiği sıkıntıları da anlatan Wateridge, "Yardımları içeri sokabilmek ve ekiplerimizin güvenliğini sağlamak için İsrail makamlarının onayını almaya çalışıyoruz ve bunun için büyük uğraş veriyoruz." dedi.

Gazze halkının yorgun olduğunu ve yardım ekiplerinin de daha fazla yardıma ulaşması gerektiğini vurgulayan Wateridge, binaların enkaza döndüğü, temiz suyun neredeyse hiç olmadığı ve kaynakların yetersiz olduğu Gazze'deki durumu "korkunç" olarak niteledi.

Sağlık alanındaki krize ilişkin ise Wateridge, "Gazze'de çalışan doktor ve hemşirelerimiz var ama İsrail'in kısıtlamaları sebebiyle ilacın bulunmadığı bir yerde doktorlar ne işe yarar ki?" diye konuştu.