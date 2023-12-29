BM, İsrail askerlerinin Gazze\'ye yönelik saldırısını kınadı

NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinden Refah'a doğru giden insani yardım konvoyuna yönelik saldırısını kınadı.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, X sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin mesaj paylaştı.

İnsani yardım çalışanlarını hedef almanın yasa dışı olduğunun altını çizen Griffiths, "Bu çatışma sonlanmalı." ifadelerini kullandı.

Griffiths, Gazze'nin kuzeyinden Refah'a doğru giden insani yardım konvoyuna yönelik saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek "Konvoy açık bir şekilde işaretlenmişti ve harekat koordinatları gerekli taraflara bildirilmişti." değerlendirmesini yaptı.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze Direktörü Thomas White, dün İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinden dönen insani yardım konvoyuna ateş açtığını, saldırıda yaralanan olmadığını duyurmuştu.

Söz konusu konvoyun İsrail ordusunca belirlenen güzergah üzerindeyken saldırıya uğradığına işaret eden White, saldırıda yaralanan olmadığını aktarmıştı.

Saldırıda konvoydaki bir aracın hasar gördüğünü belirten White, "Yardım görevlileri asla hedef olmamalıdır." ifadesini kullanmıştı.