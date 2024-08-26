BM, İsrail'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme çağrısını kınadı

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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme çağrısının "ters etki oluşturduğunu" belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Ben-Gvir'in, Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etmek istediği yönündeki açıklaması sorulan Dujarric, "Bu tür ifadeler, en hafif tabirle son derece ters etki oluşturuyor." dedi.

Dujarric, söz konusu açıklamanın "zaten kritik olan durumu daha da alevlendirme riski taşıdığını" söyledi.

" Kudüs'teki kutsal alanlar için taraflar arasında bir statüko veya anlaşma var." diyen Dujarric, "Buna herkes saygı göstermeli." ifadesini kullandı.

Aşırı sağcı Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etmek istediğini söylemişti

İsrail Ordu Radyosu'na konuşan Ben-Gvir, mevcut politikanın Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "ibadet etmesine izin verdiğini" ileri sürmüştü.

Habere göre, "Mescid-i Aksa'ya bir sinagog inşa eder misiniz?" sorusuna Ben-Gvir, "Evet" cevabını vermişti.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Ben-Gvir'in ifadeleri sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'daki statükonun değişmediğini savundu.

Ben-Gvir'in açıklamalarına, birçok ülke lideri ve uluslararası kuruluştan tepki gelmeye devam ediyor.