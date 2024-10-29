BM: İsrail'in UNRWA Kararı Yıkıcı

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 29 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail parlamentosunun BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) faaliyetlerini yasaklayan kararının Filistinli mülteciler için "yıkıcı sonuçlar" doğurabileceği uyarısında bulundu ve kararı "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

İsrail parlamentosu Knesset'in Pazartesi günü onayladığı iki yasa tasarısından biri UNRWA'nın İsrail'de faaliyet göstermesini yasaklıyor. Yasaya göre UNRWA, İsrail topraklarında doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir kurum işletemeyecek, herhangi bir hizmet veremeyecek ya da herhangi bir faaliyette bulunamayacak.

Onaylanan ikinci yasa tasarısı ise İsrailli yetkililerin UNRWA ile herhangi bir temasta bulunmasını yasaklıyor.

Guterres açıklamasında söz konusu yasaların "İsrail-Filistin çatışmasının çözümüne ve bölgenin tamamında barış ve güvenliğe" zarar verebileceğini ifade etti.

UNRWA'nın Filistinli mültecilere temel yardım sağlayan başlıca kuruluş olması nedeniyle söz konusu yasalardan dolayı "derin endişe duyduğunu" söyleyen Guterres, "UNRWA'nın alternatifi yok" dedi.

İsrail'den insani hukuk ilşe BM ayrıcalık ve dokunulmazlıklarına ilişkin hükümler de dahil olmak üzere BM Antlaşması ve uluslararası hukuka riayet etmesini isteyen Guterres, "Ulusal yasalar bu yükümlülükleri değiştiremez" diye konuştu.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ise İsrail yasalarının "tehlikeli bir emsal" teşkil ettiğini söyledi.

Lazzarini, Pazartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu yasalar, Filistinlilerin çektiği acıları daha da derinleştirecek" dedi.