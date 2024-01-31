BM, İsrailli güçlerin hastaneye baskın düzenleyerek Filistinlileri öldürmesini kınadı

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NEW Birleşmiş Milletler (BM), sivil kıyafet ile doktor ve hemşire önlüğü giyen İsrailli güçlerin Batı Şeria'da bir hastaneye baskın düzenleyerek biri tedavi gören 3 Filistinliyi öldürmesiyle ilgili, "Her türlü yargısız infaza açık bir şekilde karşıyız." açıklamasında bulundu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hastanelerin çatışmalarda kullanıldığına dikkati çeken Dujarric, "Hastanelerin korunması gerekiyor. Hastanelere saldırılar uluslararası hukuka aykırıdır." dedi.

Dujarric, "Her türlü yargısız infaza açık bir şekilde karşıyız." ifadesini kullandı.

UNRWA

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarına ilişkin iddialar hakkında ise Dujarric, İsrail'in BM'ye hala yazılı bir bildirimde bulunmadığını kaydetti.

İddialar hakkında bilgilendirmeyi UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazarrini'ye İsrail Dışişleri Bakanlığının yaptığını belirten Dujarric, BM'nin bu bilgiler doğrultusunda hareket ettiğini dile getirdi.

Soruşturmaların bağımsız bir şekilde devam edeceğini ve üye ülkelerin işbirliği yapması gerektiğini kaydeden Dujarric, kapsamlı ve mümkün olduğu kadar çabuk bir soruşturma yürütülmesini istediklerini aktardı.

Sivil kıyafet ile doktor ve hemşire önlüğü giyen İsrail güçlerinden hastaneye baskın

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir hastaneye baskın düzenleyerek biri tedavi gören 3 Filistinliyi öldürmüştü.

Sivil kıyafet ile doktor ve hemşire önlüğü giyen yaklaşık 10 İsrail özel harekat mensubunun hastaneye girdiği ve 3. kata çıkarak susturuculu silahlarla 3 Filistinliyi öldürdüğü bildirilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 381'e yükseldi.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Cenin'deki İbni Sina Hastanesine iç güvenlik teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ile "ortak operasyon düzenlendiğini" ve Hamas'a mensup olduğunu öne sürdüğü 3 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

İsrail güçleri, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi ile işgal altındaki Batı Şeria'da hastaneleri ve sağlık kuruluşlarını hedef alıyor.

Dün de Cenin kentine baskın düzenleyen İsrail güçleri, Cenin Devlet Hastanesi çevresinde konuşlanmış ve İsrail askerlerinin açtığı yoğun ateş, hastanenin doğumhanesinin camlarına isabet etmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.