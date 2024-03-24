NEW Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi İcra Direktörü Sima Bahous, Gazze'de kadınların çektikleri zorluklara işaret ederek, "Gazze'de kadınların acilen ateşkese ihtiyacı var." açıklamasında bulundu.
Bahous, X sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.
Gazze'deki kadınların su olmadan doğum yaptığını belirten Bahous, gıda, çadır ve tuvaletlerin de bulunmadığını kaydetti.
Bahous, Gazze'deki kadınların yaşam koşullarının tahayyül edilemeyecek kadar kötü olduğunu belirterek, "Gazze'de kadınların acilen ateşkese ihtiyacı var." vurgusunda bulundu.
BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 37'si ailelerini geride bırakan anneler olmak üzere günde ortalama 63 kadının öldürüldüğünü duyurdu.
İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılarında 9 binden fazla kadın yaşamını yitirirken, 23 bin kadın yaralandı.
Gazze'de 2 binden fazla kayıp kadının akıbeti ise bilinmiyor.
İsrail'in sağlık sistemini çökerttiği Gazze Şeridi'nde yaklaşık 60 bin hamile kadının sağlık hizmetlerine erişememesi de hem Filistinli kadınların hem bebeklerinin hayatını tehlikeye atıyor.
Son Dakika › Güncel › BM Kadın Birimi: Gazze'deki Kadınlar Ateşkese İhtiyaç Duyuyor - Son Dakika
Mardin'de düzenlenen 'Kardeşlik İftar Programı'nda, farklı inanç gruplarının temsilcileri bir araya geldi. İl Müftüsü Enver Türkmen, Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, Mardin Ermeni Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı Mansur Uğurgel ve Mardin Keldani Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı Adnan Sağlamoğlu gibi isimlerin katıldığı programda, hoşgörü ve din kardeşliği vurgusu yapıldı. Programa Yezidi, Süryani ve Ermeni toplulukları da katılım sağladı.
Maltepe'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasında bir partilinin darbedilmesine ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı. Sözlü taciz sonrası saldırı gerçekleştiren şüphelilerin CHP İstanbul Maltepe teşkilatına kayıtlı aktif üye oldukları belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla çalışma yaptı. Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan bir inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, çevredeki bazı konteynerlere de sıçradı. İşçiler kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, yangından etkilenen işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Vali Mükerrem Ünlüer, yangının elektrik kontağından kaynaklandığını ifade etti.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik botu tarafından bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Ekiplerin durdurduğu teknede 21 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Antalya ofisi, lösemili çocuklar ve aileleri için iftar programı düzenledi. Programa, Antalya, Burdur ve Isparta'dan lösemili çocuklar, kanseri yenenler, aileler ve LÖSEV yöneticileri katıldı. LÖSEV Sosyal Hizmetler Koordinatörü Jülide Arifoğlu, programların önemine değinerek, LÖSEV'in birlik ve beraberliği en güzel yansıtan vakıflardan biri olduğunu belirtti. LÖSEV Antalya İl Koordinatör Yardımcısı Özlem Uğurel ise Ankara'da bulunan lösemi hastanesi ve lösemili çocuklar köyünü Antalya'ya taşımak istediklerini ifade etti. Programda, kanser hastası çocuklara moral için animatörler gösteri sundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin konuşmasında yerel seçimin önemini vurgulayarak, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay ve Çiğli Belediye Başkanı adayı Onur Emrah Yıldız'a destek istedi. Özel, CHP'li belediyelerin İstanbul ve Ankara'da hayata geçirdiği projelerin İzmir'de de yapılacağını belirtti.
İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Lapseki'nin Umurbey beldesinde katıldığı sokak iftarında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ateş çemberi içinde olmasına rağmen hala büyüdüğünü ve dünyada adı zikredilen ülkelerden biri olduğunu belirtti. Turan, Umurbey'in gelişme potansiyelinin büyük olduğunu vurgulayarak, seçimlerde doğru adaya oy verilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Türkiye'nin savunma sanayi, sağlık sektörü, altyapı, ulaşım gibi birçok alanda adından söz ettirdiğini ve büyük bir dönüşüm yaşadığını ifade etti.
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