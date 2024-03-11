BM Kadının Statüsü Komisyonu 68'inci Oturumu Başladı - Son Dakika
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BM Kadının Statüsü Komisyonu 68'inci Oturumu Başladı

Türkiye'yi temsil eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonunun 68'inci Oturumu'na katıldı. Oturumda, yoksulluğun ele alınması, cinsiyet eşitliğine ulaşmanın hızlandırılması ve kadınların güçlendirilmesi gibi konular ele alınacak. Oturum kapsamında çeşitli yan etkinlikler de düzenlenecek.

11.03.2024 18:15
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NEW Türkiye'yi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın temsil ettiği, Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonunun 68'inci Oturumu başladı.

Göktaş, toplantının "Bakanlar Bölümü"ne katılmak üzere BM Genel Merkezi'ne geldi.

Davetlilerin Genel Kurul salonundaki yerlerini almasının ardından BM Kadının Statüsü Komisyonunun 68'inci Oturumu başladı, oturumda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de bir konuşma gerçekleştirdi.

Oturumun öncelikli teması, "Yoksulluğun ele alınması, kurumların ve finansmanın cinsiyet perspektifiyle güçlendirilmesi yoluyla cinsiyet eşitliğine ulaşmanın hızlandırılması ve tüm kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi" olarak belirlendi.

Oturumun gözden geçirme teması da "Cinsiyet eşitliği, kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi için sosyal koruma sistemleri, kamu hizmetlerine erişim ve sürdürülebilir altyapı" oldu.

Bakanlar Bölümü'nün yanı sıra oturum kapsamında, yuvarlak masa toplantıları, interaktif toplantılar, gönüllü sunumlar, sonuç belgesi ve karar tasarıları ile çeşitli yan etkinlikler de gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM Kadının Statüsü Komisyonu 68'inci Oturumu Başladı - Son Dakika

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