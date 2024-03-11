BM Kadının Statüsü Komisyonu 68'inci Oturumu Başladı

NEW Türkiye'yi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın temsil ettiği, Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonunun 68'inci Oturumu başladı.
Göktaş, toplantının "Bakanlar Bölümü"ne katılmak üzere BM Genel Merkezi'ne geldi.
Davetlilerin Genel Kurul salonundaki yerlerini almasının ardından BM Kadının Statüsü Komisyonunun 68'inci Oturumu başladı, oturumda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de bir konuşma gerçekleştirdi.
Oturumun öncelikli teması, "Yoksulluğun ele alınması, kurumların ve finansmanın cinsiyet perspektifiyle güçlendirilmesi yoluyla cinsiyet eşitliğine ulaşmanın hızlandırılması ve tüm kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi" olarak belirlendi.
Oturumun gözden geçirme teması da "Cinsiyet eşitliği, kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi için sosyal koruma sistemleri, kamu hizmetlerine erişim ve sürdürülebilir altyapı" oldu.
Bakanlar Bölümü'nün yanı sıra oturum kapsamında, yuvarlak masa toplantıları, interaktif toplantılar, gönüllü sunumlar, sonuç belgesi ve karar tasarıları ile çeşitli yan etkinlikler de gerçekleştirilecek.
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Türkiye Diyanet Vakfı, Kenya'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı ve Kur'an-ı Kerim dağıtımı yapmaya devam ediyor. Ramazan ayı dolayısıyla yapılan faaliyetler kapsamında Nairobi'deki Kibera mahallesinde yaşayanlara gıda paketleri dağıtıldı. Ayrıca, bölgedeki Line Sabah Camisi'nde su kuyusu açıldı ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi. TDV heyeti ayrıca yetimhaneyi ziyaret ederek çocuklara balon ve şeker dağıttı.
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 değer kaybederek 9.131,82 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,33, holding endeksi yüzde 0,93 değer kazandı. Tekstil deri en çok kazandıran sektör olurken, iletişim en çok gerileyen sektör oldu. Analistler, ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı haftaya negatif seyirle başlandığını belirtti.
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