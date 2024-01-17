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BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi: Kıbrıs'ta ara bölge ihlalleri artıyor - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi: Kıbrıs'ta ara bölge ihlalleri artıyor

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart, Kıbrıs'ta ara bölge ihlallerinde artış olduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün (BMBG) müdahalelerini her olayın özelliklerine göre değerlendirdiğini söyledi. Stewart, gerginliğin artmasının herkes için sorunlar yarattığını ve BM'nin Kıbrıs'ta çözümün mümkün olduğuna inandığını ifade etti.

BM Genel Sekreteri\'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi: Kıbrıs\'ta ara bölge ihlalleri artıyor
17.01.2024 - 21:09,  Güncelleme: 21:10
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) Şefi Colin Stewart, Kıbrıs'ta iki tarafta da ara bölgenin ihlallerinde artış olduğunu belirterek, BMBG'nin müdahalelerini "her olayın kendi özelliklerini" değerlendirerek yaptığını ifade etti.

Stewart, New York'ta düzenlediği basın toplantısında AA muhabirinin "Genel Sekreterin son BMBG raporunda barış gücünün Kıbrıs Türklerinin Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ne yönelik fiziki müdahalesine ilişkin detaylar bulunuyor. Raporda, aynı zamanda hem Pile hem de Pile Üniversitesinin büyük kampüsü dahil ara bölgenin farklı yerlerinde Kıbrıslı Rumların ihlaller gerçekleştirdiğine değiniliyor. Bu çerçevede BMBG'nin 'bazı angajmanlarda' bulunduğu ve ihlalleri protesto ettiği, ancak sonuç alamadığı kaydediliyor. Söz konusu ihlalleri engellemek için ne tür adımlar atıyorsunuz. BMBG Pile'de olduğu gibi fiziksel bir müdahaleyi göz önünde bulunduruyor mu?" sorusunu yanıtladı.

BMBG'nin temel görevinin gerginliğin artmasını engellemek için ara bölgenin bütünlüğü ve askeri statükoyu muhafaza etmek olduğunu dile getiren Stewart, "Gerginliğin arttığına tanıklık ediyoruz. Bu da iki tarafta da ara bölgenin ihlal edildiği anlamına geliyor." dedi.

Stewart, son aylarda gerginliğin arttığının Genel Sekreterin raporlarında da görüldüğünü belirterek, "Bu kimseye kazanç sağlamayacak bir durum. Gerginliğin artması herkes için sorunlar yaratıyor." diye konuştu.

Barış gücünün her olayı kendi özelliklerine göre ayrı değerlendirdiğini ve ara bölgenin diğer yerlerinde yapılanlara eşit muamele yapılmasının bir hata olduğunu söyleyen Stewart, "Farklı sorunlar, farklı tarihi gerçekler ve farklı hassasiyetler var. Ağustos ayında Pile'ye yaptığımız müdahale bu bölgenin kendine özgü hassasiyetleriyle ilgiliydi." değerlendirmesinde bulundu.

"Varsaymak hiçbir zaman doğru olmaz"

Stewart, her olayı kendi özelliklerine göre değerlendirdikten sonra duruma göre protesto ettiklerini belirterek, temel amacın, iki tarafı da ara bölgede BM'nin otoritesini ve ara bölgenin bütünlüğünü zayıflatmanın çıkarlarına olmadığını ikna etmek olduğunu ifade etti.

AA muhabirinin, "O zaman Kıbrıslı Rum tarafının ihlallerinde söz konusu hassasiyetlerin bulunmadığını varsaymak doğru olur mu?" sorusuna ise Stewart, "Varsaymak hiçbir zaman doğru olmaz." yanıtını verdi.

"BM, Kıbrıs'ta çözümün mümkün olduğuna inanıyor"

Stewart, diğer taraftan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in eski Kolombiya Dışişleri Bakanı Maria Angela Holguin Cuellar'ı Kıbrıs Şahsi Temsilcisi olarak atamasının BM Güvenlik Konseyi üyelerince memnuniyetle karşılandığını, atamanın bir fırsat teşkil ettiğini söyledi.

BM'nin Kıbrıs'ta hala iki tarafın da kabul edeceği bir çözümün mümkün olduğuna inandığını aktaran Stewart, taraflar arasında köprüler ve güven inşa etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA
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