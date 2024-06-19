BM Komisyonu Başkanı: İsrail, Gazze'de on binlerce çocuğu öldürdü veya sakat bıraktı - Son Dakika
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BM Komisyonu Başkanı: İsrail, Gazze'de on binlerce çocuğu öldürdü veya sakat bıraktı

BM İnsan Hakları Konseyi'nin 56'ncı Oturumu kapsamında konuşan Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu Başkanı Navi Pillay, İsrail'in Gazze'de on binlerce çocuğu öldürdüğünü veya sakat bıraktığını belirtti. Pillay, İsrail'in saldırılarının çocukların refahı için gerekli olan altyapıyı da ciddi anlamda etkilediğini ifade etti. Ayrıca, İsrail'in savaş suçlarından, insanlığa karşı suçlardan ve uluslararası insani ve insan hakları hukuku ihlallerinden sorumlu olduğu sonucuna varıldığını söyledi.

19.06.2024 14:25
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Birleşmiş Milletlerin (BM) işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçları araştıran Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu Başkanı Navi Pillay, İsrail'in, Gazze'de on binlerce çocuğu öldürdüğünü veya sakat bıraktığını söyledi.

Pillay, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 56'ncı Oturumu kapsamında komisyonun raporuna ilişkin düzenlenen interaktif diyalog toplantısında konuşma yaptı.

"İsrail, Gazze'de on binlerce çocuğu öldürdü veya sakat bıraktı" ifadesini kullanan Pillay, binlerce çocuğun da muhtemelen enkaz altında olduğunu dile getirdi.

Pillay, İsrail'in saldırılarının, hastaneler, okullar ve temel hizmetler dahil çocukların refahı için gerekli olan altyapıyı da ciddi anlamda etkilediğini belirtti.

7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin, İsrail ve diğer ülke vatandaşları binlerce kişinin öldüğünü ve yaralandığını kaydeden Pillay, binlerce Filistinlinin gözaltında olduğunu ve kimseyle görüştürülmediğini bildirdi.

Pillay, Gazze'de 120 İsrailli esirin olduğunu kaydetti.

Komisyon olarak 7 Ekim'den bu yana iki soruşturma yürüttüklerini dile getiren Pillay, bunlardan ilkinin Hamas ve diğer Filistinli silahlı grupların 7-8 Ekim tarihlerinde İsrail'deki saldırılarına, diğerinin ise 7 Ekim ile 31 Aralık 2023 tarihleri ??arasında İsrail'in Gazze'deki saldırılarına yönelik olduğunu anlattı.

Pillay, İsrail'in, 7 Ekim'den itibaren Gazze'deki askeri saldırılarıyla ilgili İsrailli yetkililerin savaş suçlarından, insanlığa karşı suçlardan, uluslararası insani ve insan hakları hukuku ihlallerinden, sivillere ve sivil nesnelere yönelik kasıtlı saldırılardan sorumlu olduğu sonucuna vardıklarına işaret etti.

İsrailli yetkililerin, kasten öldürme, açlığı bir savaş yöntemi olarak kullanma, zorla nakil, Filistinli erkekleri ve erkek çocuklarını hedef alan zulüm, işkence ve insanlık dışı muamelelerden de sorumlu olduğunu vurgulayan Pillay, İsrail'in, Gazze Şeridi'ni topyekün kuşatmasının, su, gıda, elektrik, yakıt ve insani yardımlar dahil yaşamsal ihtiyaçların sağlanmasını, stratejik ve siyasi kazanımlar için silah haline getirdiğinin altını çizdi.

Pillay, şöyle devam etti:

"Gazze'deki çok sayıda sivil kaybının, sivil tesislerin ve altyapının geniş çapta tahrip edilmesinin, ayrım, orantılılık ve yeterli önlemlere ilişkin yasal zorunlulukları göz ardı ederek maksimum hasara yol açmaya yönelik kasıtlı bir stratejinin kaçınılmaz sonucu olduğunu tespit ettik. İsrail ayrıca nüfusun neredeyse tamamını zorla güvensiz ve yaşanmaz olan küçük kapalı alanlara nakletti. Nüfusun yoğun olduğu bölgelerde tahrip gücü yüksek ağır silahların kasıtlı kullanımı, sivil halka yönelik kasıtlı ve doğrudan bir saldırı teşkil ediyor."

İsrailli yetkililerin Gazze'deki operasyonlarının amacının "Hamas'ı yok etmek ve esirleri serbest bırakmak" olduğunu defalarca söylediğini hatırlatan Pillay, binlerce kişinin canı pahasına bu hedeflerin hiçbirinin büyük ölçüde gerçekleştirilemediğinin altını çizdi.

Pillay, işgal altındaki Batı Şeria'daki durumun da kötüye gittiğini, İsrail'in buradaki saldırılarını yoğunlaştırdığını ve yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik artan saldırılarına destek verdiğini vurguladı.

İsrail, Komisyon'un Gazze Şeridi'ne girişine izin vermiyor

7 Ekim 2023'te İsrail'e yapılan saldırıyla ilgili olarak Hamas ve diğer Filistinli silahlı grupların sivillere yönelik kasıtlı saldırılar düzenleme, kasten öldürme ve insanlık dışı savaş suçlarından sorumlu olduğuna da dikkati çeken Pillay, adalet ve hesap verebilirliğin sağlanması amacıyla uluslararası hukuk kapsamındaki tüm suçlara ilişkin soruşturmalara devam edileceğinin altını çizdi.

Pillay, Uluslararası Adalet Divanının 24 Mayıs tarihli kararına uygun olarak İsrail'den, kanıtları araştırmak ve korumak amacıyla Komisyon'un Gazze Şeridi'ne derhal erişimini sağlamasını talep ettiğini ancak İsrail'in bu talebi görmezden geldiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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