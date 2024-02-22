BM Koordinatörü, İsrail\'in Refah bölgesine olası saldırısından endişe duyuyor

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Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, yaklaşık 1,4 milyon Filistinlinin barındığı ve insani yardımların tek giriş noktasına sahip yoğun nüfuslu Refah bölgesine olası geniş çaplı bir İsrail saldırısından derin endişe duyduğunu bildirdi.

Tor Wennesland, BM Güvenlik Konseyi toplantısında Gazze'deki son durum hakkında konuştu.

Wennesland, "Yaklaşık 1,4 milyon Filistinlinin barındığı ve insani yardım malzemelerinin tek giriş noktasına sahip olduğumuz yoğun nüfuslu Refah bölgesine olası geniş çaplı bir İsrail askeri operasyonundan derin endişe duyuyorum." dedi.

İnsani ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir anlaşmaya çok acil ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Wennesland, Gazze'nin toparlanması ve İsrail-Filistin çatışmasının iki devletli bir çözüme yönelik uzun vadeli siyasi çerçevenin oluşturulmasında "kaybedilecek zaman" olmadığının altını çizdi.

Wennesland, Gazze'de hastanelerin, okulların ve diğer sivil yapıların İsrail saldırılarından dolayı ciddi şekilde etkilenmeye devam ettiğine dikkati çekerek, insani yardım akışını arttırmak için Gazze'nin kuzey kısmında ek erişim noktaları açılması çağrısında bulundu.

Gazze'de karşı karşıya olunan acil durumun boyutunun sarsıcı olduğu ve hızla kontrolden çıkabileceği uyarısında bulunan Wennesland, "Gazze'deki şiddet sona ermezse ve Doğu Kudüs'teki kutsal mekanlar da dahil olmak üzere Batı Şeria'da kısıtlamalar ve gerginlikler devam ederse, kutsal ramazan ayının bir tefekkür ve iyileşme zamanı olmaktan ziyade değişken bir işaret haline gelme riskiyle karşı karşıya kalmaktan endişe duyuyorum." ifadelerini kullandı.