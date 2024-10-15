BM Lübnan'daki Barış Gücünü Koruyacak

Güncel

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 15 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, Lübnan ile İsrail arasında yer alan Mavi Hat yakınlarındaki pozisyonlarını terk etmeleri yönünde İsrailli yetkililerin yaptığı çağrılara rağmen BM barış gücünün Lübnan'daki pozisyonlarında kalmaya devam edeceğini söyledi.

Lacroix, Pazartesi günü BM Güvenlik Konseyi'ne Lübnan'daki durum hakkında bilgi verdikten sonra yaptığı açıklamada, "İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından Mavi Hat yakınlarındaki pozisyonlarını boşaltmaları yönünde yapılan çağrılara rağmen Lübnan'da konuşlu BM Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) mevcut durumda pozisyonlarında kalması yönünde karar alındı" dedi.

"Bu kararın halen geçerli olduğunu vurgulamak isterim" diyen Lacroix, kararın Pazartesi günü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından teyit edildiğini ve "bir dizi unsur ve kriter" göz önüne alınarak dikkatli şekilde değerlendirildiğini sözlerine ekledi.

Lacroix, "Elbette ki barış gücü askerlerinin güvenliği en büyük önceliktir" dedi.

Öte yandan BM Güvenlik Konseyi, Pazartesi günü Mavi Hat boyunca devam eden silahlı çatışmalardan büyük endişe duyduklarını bildirdi.