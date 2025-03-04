BM Merkezi Kazakistan'da Kurulacak

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Birleşmiş Milletler (BM) Orta Asya ve Afganistan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Bölge Merkezinin, Kazakistan'ın Almatı şehrinde kurulmasına karar verildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, 152 ülkenin oy birliğiyle BM Genel Kurulunun, "BM Orta Asya ve Afganistan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Bölge Merkezi"nin Almatı şehrinde oluşturulmasına yönelik kararı kabul ettiği bildirildi.

Açıklamada, bunun, Kazakistan için önemli bir dış politika başarısı olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in, Kazakistan'ın söz konusu girişimini destekleyen tüm ortaklara şükranlarını ilettiği belirtilen açıklamada, "Cumhurbaşkanı, merkezin bölgedeki uluslararası çabaları koordine etmek için önemli bir platform olacağına inanıyor." ifadesine yer verildi.