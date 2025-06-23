BM: Mısır ve Libya, Gazze Yürüyüşü'ne müdahale etmeyi bırakmalı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, dünya genelindeki birçok aktivistin "Küresel Gazze Yürüyüşü" adıyla düzenlediği girişime yönelik Mısır ve Libya'daki yaklaşımı eleştirdi.

Al-Kheetan, Gazze'deki mevcut duruma dikkati çekmek ve ablukayı kırmak için başlatılan Küresel Gazze Yürüyüşü girişimine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Güvenlik güçleri ve sivil giyimli ajanlar gibi görünen kişiler tarafından Küresel Gazze Yürüyüşü'ne katılan barışçıl aktivistlere yönelik gereksiz ve orantısız güç kullanımına tepki gösteren Al-Kheetan, bu kişilerin hesap vermesi için Mısır ve Libya yönetimlerine çağrı yaptı.

Al-Kheetan, aktivistlerin Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma gösterdiğini ve Gazze Şeridi'ne insani yardım götürdüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ayrıca Mısır hükümeti ve Libya'nın doğusundaki fiili yetkilileri, hala keyfi olarak tutuklu olabilecek herkesi derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakmaya çağırıyoruz. Aktivistlere karşı bildirilen gereksiz güç kullanımı, hukuka aykırı gözaltına alınmaları, kötü muamele görmeleri ve zorla sınır dışı edilmeler, onların özgürlük, güvenlik, ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma haklarının ihlalini oluşturuyor."

Al-Kheetan, Mısır'daki aktivistlerin, üniformalı kolluk kuvvetlerinin gözleri önünde sivil giyimli ajanlar tarafından saldırıya uğramasından endişe duyduklarını belirterek, Mısır, Libya ve diğer ilgili makamlara bu olaylarla ilgili derhal bağımsız ve kapsamlı soruşturmalar başlatmaları çağrısında bulunulduğunu ifade etti.

İsrail'in Gazze'de devam eden abluka ve sivillere yönelik saldırılarına dikkati çekmek için 54 ülkeden aktivistlerin katılımıyla oluşturulan "Küresel Gazze Yürüyüşü", Mısır makamlarından izin çıkmaması nedeniyle gerçekleştirilememişti.

Eylemciler, Kahire'de buluşarak Refah Sınır Kapısı'na yürümeyi planlamıştı.