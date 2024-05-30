BM Misyon Başkanı, Lübnan ve İsrail'i ateşkes yapmaya çağırdı

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BEYRUT, 30 Mayıs (Xinhua) -- Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler (BM) Geçici Görev Gücü (UNIFIL) Misyon Başkanı Aroldo Lazaro Saenz, Lübnan ve İsrail'i ateşkes yapmaya ve sınırdaki çatışmaları sona erdirmek üzere diplomatik bir çözüm üzerinde çalışmaya çağırdı.

Çarşamba günü BM Barış Gücü Uluslararası Günü dolayısıyla söz konusu açıklamayı yapan Saenz, Mavi Hattın her iki tarafında yaşanan ölüm ve yıkımı "yürek parçalayıcı" olarak nitelendirdi.

UNIFIL tarafından yapılan yazılı açıklamada Saenz'in, "Tüm tarafları ve tüm aktörleri ateşkes yapmaya, 1701 sayılı BM kararına yeniden bağlılık göstermeye ve diplomatik çözüm yönünde çalışmaya başlamaya çağırıyoruz. İstikrarı geri getirmenin ve mevcut durumu çözmenin tek yolu budur" şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Lazaro Saenz, BM barış gücü askerlerinin istikrarı yeniden tesis etme konusundaki kararlılıklarının devam ettiğini vurguladı.

Misyon başkanı, "49 ülkeden UNIFIL barış gücü askerleri operasyon bölgemizde sahada olup, çatışmaların tırmanmasını engellemeye ve topyekun bir savaşı önlemeye odaklanmış durumdalar" dedi.

Lazaro Saenz, UNIFIL'in normalde barış gücü askerlerini onurlandırmak için her yıl bir etkinlik düzenlediğini, ancak Lübnan'ın güneyindeki güvenlik durumu nedeniyle bu yıl etkinliğin gerçekleşmeyeceğini söyledi.

Saenz, BM Barış Gücü Uluslararası Günü'nün barış için görev yapan kadın ve erkeklerin fedakarlıklarını hatırlamaya adanmış bir gün olduğunu kaydetti.