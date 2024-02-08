BM Mülteciler Yüksek Komiseri Sudan\'da Barış Görüşmelerine Çağrı Yaptı

PORT Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Sudan'da 8 milyona yaklaşan yerinden edilmiş sivilin evlerine dönebilmeleri için Sudanlı taraflara ateşkes ve barış görüşmelerine dönmeleri çağrısı yaptı.
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, 2023'ün nisan ortasından beri iç savaşın sürdüğü Sudan'ın doğusundaki Port Sudan ve Kesele kentlerinde evlerini terk ederek kamplara sığınan aileleri ziyaret etti.
Kamplardaki sığınmacıların sorunlarını dinleyen Grandi, uluslararası topluma acil destek çağrısında bulundu.
Grandi, "Burada gördüğünüz, birkaç bin insanı barındıran nispeten küçük bir manzara. Ülke çapında bunun gibi yüzlerce kamp var. Sudan'daki askeri liderlerin barış görüşmelerine geri dönmeleri gerekiyor, anlamlı bir barış yoluna geri dönmeleri gerekiyor. Sudan'da yerinden edilmiş milyonlarca insanın evlerine dönebilmesi için en azından ateşkes sağlanmalı." ifadelerini kullandı.
Sudan'da iç savaş
Sudan, 2023 Nisan ayı ortasından bu yana Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.
HDK ve ordu, Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip, yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesinin ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümette yer almış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.
Ordu ve HDK'nin, askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından nisan ortasında iç savaş patlak vermişti.
BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 6 milyon kişi ülke içinde başka şehirlere, 1,7 milyon kişi çevre ülkelere kaçtı.
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