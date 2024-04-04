BM, Myanmar'da siyasi çözümü desteklemek için özel temsilci atamayı planlıyor - Son Dakika
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BM, Myanmar'da siyasi çözümü desteklemek için özel temsilci atamayı planlıyor

BM, Myanmar\'da siyasi çözümü desteklemek için özel temsilci atamayı planlıyor

Birleşmiş Milletler (BM), Genel Sekreter Antonio Guterres'in Myanmar'da siyasi çözümü desteklemek için özel temsilci atamayı planladığını duyurdu. BM Güvenlik Konseyi'nde Myanmar'daki gelişmeler ele alındı. BM Orta Doğu, Asya ve Pasifik'ten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mohamed Khaled Khiari, Myanmar'da artan şiddete dikkati çekerek, silahlı çatışmanın toplumları temel ihtiyaçlarından mahrum bıraktığını ifade etti.

04.04.2024 18:27
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NEW Birleşmiş Milletler (BM), Genel Sekreter Antonio Guterres'in Myanmar'da siyasi çözümü desteklemek için özel temsilci atamayı planladığını duyurdu.

BM Güvenlik Konseyi'nde Myanmar'daki gelişmeler ele alındı.

BM Orta Doğu, Asya ve Pasifik'ten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mohamed Khaled Khiari, Myanmar'da artan şiddete dikkati çekerek, silahlı çatışmanın toplumları temel ihtiyaçlarından mahrum bıraktığını ifade etti.

Khiari, Myanmar ordusu ve bazı diğer grupların ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü bombalamalarda sivil can kaybının artamaya devam ettiğini bildirerek, "BM her türlü şiddetti kınıyor." dedi.

Özellikle Arakan eyaletinde şiddetin daha önce görülmemiş düzeye ulaştığına işaret eden Khirai, Myanmar'ın en yoksul bölgesinde artan şiddetin Arakanlı Müslümanları derinden etkilediğini ifade etti.

Khiari, Arakan'daki mevcut durumun mültecilerin onurlu ve gönüllü dönüşüne imkan vermediğini belirterek, Bangladeş'e 1 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaptığı için teşekkür etti.

Myanmar'ın metamfetamin ve afyon üretiminin merkezi haline geldiğini anlatan Khiari, suç örgütlerinin halihazırda kırılgan olan toplumlar üstündeki olumsuz etkisine dikkati çekti.

Khiari, "BM Genel Sekreteri, gelecek günlerde Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN), üye ülkelerle ve ilgili taraflarla irtibatı artırmak ve Myanmar'da siyasi çözümü desteklemek için özel temsilci atamayı planlıyor." ifadesini kullandı.

18,6 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olacağı tahmin ediliyor

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) İnsani Yardım Finansman ve Kaynak Nakil Birimi Direktörü Lisa Doughten ise "Tahminlere göre, 2024'te Myanmar'da 18,6 milyon kişi insani yardıma muhtaç olacak. Bu, Şubat 2021'e göre 19 katlık bir artış." diye konuştu.

Doughten, Myanmar halkının her gün ölüm korkusuyla hayatını sürdürdüğünü ve 2,8 milyon kişinin yerinden edildiğini dile getirdi.

Gıda sorununun toplumun yaklaşık yüzde 25'ini etkilediğini aktaran Doughten, yetersiz beslenme riskinin özellikle çocuklar ve hamile kadınlar açısından artış gösterdiğini kaydetti.

Doughten, krizin çocuklar üzerinde kalıcı etki bırakma ihtimaline de değinerek, son 3 yılda krizin 12 milyon öğrenciyi etkilediğini söyledi.

Kadın ve kızlar üzerindeki etkiye de işaret eden Doughten, 9,7 milyon kadın ve kızın insani yardıma muhtaç olduğunu bildirdi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar'da 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından ordu, 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Ordu yönetimine karşı demokrasi taraftarları, ülkede gösteriler düzenlemeye başlamış, ordunun göstericilerin üzerine ateş açması sonucu onlarca kişi tutuklanmış, yaralanmış veya hayatını kaybetmişti.

"Üç Kardeşler İttifakı" adı altında bir araya gelen Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu isimli silahlı gruplar, 27 Ekim 2023'te Çin sınırına yakın, kuzeydeki Shan eyaletinden Myanmar ordusuna karşı saldırılar başlatmıştı.

Kaynak: AA

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