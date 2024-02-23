BM, Netanyahu\'nun Gazze planını eleştirdi

NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de savaş sonrası planıyla ilgili, "Plan, bizim Gazze halkı için tüm ümit ettiklerimizle ve İsrail ile Filistin halkının yan yana yaşama ihtimaliyle ters düşüyor." açıklamasında bulundu.
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Netanyahu'nun planının henüz kabinede onaylanmadığına dikkati çeken Dujarric, BM'nin öncelikli olarak acilen ateşkes sağlanması, insani yardımın artırılması ve esirlerin koşulsuz serbest bırakılmaları çağrılarını yinelediğini dile getirdi.
Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in güvenlik ihtiyaçlarını anladığını ancak uzun vadede çıkış yolunun iki devletli çözüm çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiğini düşündüğünü vurguladı.
Bunun BM kararları çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiğine işaret eden Dujarric, aynı zamanda BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yönelik olumsuz söylemlerden derin endişe duyduklarını belirtti.
Dujarric, Netanyahu'nun planıyla ilgili, "Plan, bizim Gazze halkı için tüm ümit ettiklerimizle ve İsrail ile Filistin halkının yan yana yaşama ihtimaliyle ters düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.
Netanyahu'nun planı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun kara işgalini sürdürerek insani krizi derinleştirdiği Gazze Şeridi'nde saldırıların ardından izleyeceği yol haritasını hükümete sunmuştu.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nin yaptığı açıklamaya göre Netanyahu'nun dünkü kabine toplantısında sunduğu plan, "Gazze Şeridi'nin silahsızlandırılması, İsrail'in güvenlik için hareket özgürlüğünü koruması ve UNRWA'nın kapatılmasını" içeriyor.
Plana göre İsrail, Gazze Şeridi'nde ve işgal altındaki Batı Şeria'da güvenlik ve askeri konularda hareket özgürlüğünü elinde tutacak, Mısır-Gazze sınırında ABD'nin koordinasyonuyla tampon bölge oluşturarak "kaçakçılık girişimlerini" önleyecek.
Netanyahu'nun hükümete sunduğu yol haritasına göre Gazze'nin sivil idaresi ise "yönetim becerisine sahip profesyoneller" tarafından gerçekleştirilecek; bu kişiler "terörü destekleyen devlet ve oluşumlara bağlı olmayacak", maaşlarını bunlardan almayacak.
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