BM'nin Gazze İçin Önceliği Kanı Durdurmak

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 28 Eylül (Xinhua) -- Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Ahmed Muhammed Abdulati, Birleşmiş Milletler'in Gazze ile ilgili en önemli önceliğinin akan kanı derhal durdurmak ve Filistin sorununu zorla yerinden etme yoluyla çözme girişimlerini engellemek olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun New York'ta devam etmekte olan 79. oturumunda konuşan Abdulati, Mısır, ABD ve Katar'ın Gazze'deki çatışmada arabuluculuk yapmak için çalıştıklarını ancak İsrail'in tüm girişimleri engellediğini belirtti.

Abdulati, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında birleşik bir Filistin Devleti'nin kurulmasını desteklediklerini bir kez daha teyit ederek, hiçbir bölgenin çatışmalardan Afrika ve Ortadoğu kadar etkilenmediğini vurguladı.

Mısırlı bakan, BM Güvenlik Konseyi'nin insani yardım operasyonları düzenleyen kararlar almaya devam etmesi gerektiğini söyledi.