BM Raporları, Özgürlük Filosu Koalisyonu için Güvenli Geçiş Talep Etti

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Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, Türkiye'den yola çıkarak Gazze'ye 5 bin 500 ton insani yardım malzemesi taşıyacak Özgürlük Filosu Koalisyonu için güvenli geçiş talebinde bulundu.

BM raportörleri, toplam 12 ülkeden çok sayıda sivil toplum kuruluşunca oluşturulan Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Türkiye'den yola çıkacak, gemilerle kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ne 5 bin 500 ton insani yardım ve yüzlerce uluslararası insani gözlemci taşıyacak olan Özgürlük Filosu Koalisyonunun güvenli geçişini talep ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Özgürlük Filosu Koalisyonunun Gazze açıklarındaki Filistin kara sularına yaklaşırken İsrail'in, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) "insani yardıma engelsiz erişim sağlama" yönündeki son kararları da dahil uluslararası hukuka uyması gerektiğinin altını çizildi.

İsrail'in, Gazze'de halka yönelik benzeri görülmemiş aç bırakma girişimi, kuşatma ve soykırımsal şiddet uygulamasının 6 ayı aşkındır devam ettiği vurgulanan açıklamada, bölgedeki durumun kötüye gitmeye devam ettiği kaydedildi.

İsrail'in, Gazze'ye yönelik 17 yıllık ablukasının ardından düzenli su, yiyecek ve kritik ürün tedarikini kestiği, geçim kaynaklarını, gıda sistemini ve sivil altyapıyı yok ederek kıtlığa neden olduğu belirtilen açıklamada, "İşgalci güç olarak insani yükümlülüklerini yerine getirmeyen İsrail, insani yardımları da kısıtlıyor, insani yardım konvoylarını kasıtlı olarak bombalıyor. İsrail hem yardım çalışanlarını hem de yardım arayan sivilleri hedef alıyor." denildi.

Türkiye'den gemilerle yola çıkacak Özgürlük Filosu Koalisyonunun sivil ve barışçıl bir girişim olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, "Avukatlar, doktorlar, hemşireler, gazeteciler, milletvekilleri ve politikacılar da dahil çok sayıda insan hakları aktivistlerinden oluşan bir koalisyondan oluşan konvoy, İsrail'in insani yardım girişi üzerindeki kontrolüne meşru bir şekilde meydan okuyarak hayat kurtaran yardımları doğrudan kuşatma altındaki Gazze halkına ulaştırmayı amaçlıyor. Sivil bir nüfusu kuşatma altına almak hukuka aykırıdır." ifadeleri kullanıldı.

Özgürlük Filosu Koalisyonunun talepleri arasında derhal, koşulsuz ve kalıcı ateşkes, insani yardıma sınırsız erişim ve Gazze Şeridi'ndeki yasa dışı ablukanın sona ermesinin yer aldığı ve konvoyun yakında yola çıkmasının planlandığı kaydedildi.

BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları sistemindeki bağımsız özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.