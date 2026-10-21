BM raportörü, 82 milyonu aşan yerinden edilmede yeniden inşa riskine dikkat çekti - Son Dakika
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BM raportörü, 82 milyonu aşan yerinden edilmede yeniden inşa riskine dikkat çekti

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BM Özel Raportörü Betancur, çatışma, şiddet ve afetler nedeniyle 82 milyondan fazla kişinin ülke içinde yerinden edildiğini açıkladı. Betancur, yeniden inşanın zorla tahliyelere ve geri dönülemeyen şehirlere yol açabileceği uyarısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Ülke İçinde Yerinden Edilmiş Kişilerin İnsan Haklarına İlişkin Özel Raportörü Paula Gaviria Betancur, dünya genelinde çatışma, şiddet ve afetler nedeniyle 82 milyondan fazla kişinin ülke içinde yerinden edildiğini belirtti.

Betancur, New York'taki BM Genel Merkezi'nde basın topantısı düzenledi.

Dünya genelinde çatışma, şiddet ve afetler nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş kişi sayısının 82 milyonu aştığına dikkati çeken Betancur, "bunun şimdiye kadar kaydedilen en yüksek 2. seviye" olduğunu söyledi.

Paula Gaviria Betancur, yeniden inşa ihtiyaçlarının benzeri görülmemiş boyutlara ulaştığını vurgulayarak, Gazze'de 71 milyar, Lübnan'da 11 milyar, Suriye'de 216 milyar ve Ukrayna'da yaklaşık 588 milyar doların yeniden inşa için gerekli olduğu bilgisini paylaştı.

İnşa süreçlerinin yerinden edilmiş kişilerin mağduriyetlerini giderebileceği gibi yeni adaletsizliklere de yol açabileceği uyarısında bulunan Betancur, "Ülke içinde yerinden edilmiş kişiler, evlerine döndüklerinde yıkılmış yerleşim yerleriyle, ortadan kalkmış altyapıyla ve mülkiyet haklarını kanıtlayacak belgelerin yokluğuyla karşılaşabiliyor." dedi.

"Her şeyini kaybeden insanların yeni binalardan daha fazlasına ihtiyacı var"

Betancur, yeniden inşa sürecinin tarafsız bir süreç olmadığının altını çizerek, "Nelerin, kimler tarafından ve kimler için yeniden inşa edileceğine ilişkin kararlar, toplumları gelecek nesiller boyunca şekillendirecek." sözlerini sarf etti.

Yeniden inşa sürecinin "yıkımdan kazanç sağlayanları" ödüllendirebileceğine işaret eden Betancur, bu durumun zorla tahliyelere yol açabileceği ve yerinden edilmiş kişilerin geri dönemeyeceği şehirlerin ortaya çıkmasına neden olabileceği uyarısında da bulundu.

Paula Gaviria Betancur, yeniden inşanın, yerinden edilmenin temel nedenlerini ele almak için önemli bir fırsat sunabileceğine değinerek, "Her şeyini kaybeden insanların yeni binalardan daha fazlasına ihtiyacı var. Tanınmaya ihtiyaçları var, adalete ihtiyaçları var." diye konuştu.

Yeniden inşada başarının gerçek ölçütünün tuğla ve harçtan çok daha fazlasını içerdiğini vurgulayan Betancur, "Hakların iadesi, kurumların ve bu kurumlara olan kamu güveninin yeniden inşası, sosyal uyumun güçlendirilmesi ve yerinden edilmiş kişilerin yerinden edilmenin ötesine geçerek kalıcı çözümler elde etmeleri için koşulların yaratılması hayati önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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