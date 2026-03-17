BM Raportörü: ABD ve İsrail\'in Saldırıları Yasa Dışı

Birleşmiş Milletlerin (BM) uluslararası düzen konusundaki raportörü George Katrougalos, ABD ve İsrail'in İran'a karşı saldırılarının yasa dışı olmasının yanı sıra bölgedeki istikrara ve uluslararası ekonomiye de açık bir tehdit olduğunu söyledi.

Katrougalos, ABD ve İsrail'in Orta Doğu'da devam eden saldırılarının uluslararası sisteme etkisine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

"(ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı) Açıkça görülüyor ki bu saldırı yasa dışıdır ve uluslararası hukuka aykırıdır." diyen Katrougalos, BM Şartı'nın bu durumda olmadığı gibi yakın bir tehlike olmadıkça güç kullanma tehdidini dahi kesinlikle yasakladığını hatırlattı."

Katrougalos, saldırı öncesi ABD ile İran'ın Umman arabuluculuğunda müzakere ettiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"(İsrail'in ve ABD'nin saldırıları) Bu savaş yasa dışı olmasının yanı sıra tüm bölgedeki istikrara ve uluslararası ekonomiye de açık bir tehdittir. İran'daki insan hakları durumu ne olursa olsun bu tek taraflı bir müdahale için bahane olamaz. Demokrasi ihraç edilecek bir şey değildir ve egemenlik BM uluslararası düzeninin temel direklerinden biridir."

Bu durumun daha önce de yaşandığını belirten Katrougalos, İsrail'in, İran veya Yemen gibi çok da komşu olmayan 6 ülkeyi, ABD'nin de 7 egemen ülkeyi bombaladığını dile getirdi.

"Savaş devam ederse dünya ekonomisi de tehlikeye girer"

Katrougalos, "(ABD ile İsrail'in saldırıları) Bu, devam etmesine izin vermememiz gereken bir hukuksuzluk modelidir. Çünkü bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bilinen uluslararası hukuk düzenini tehlikeye atabilir. Savaş devam ederse dünya ekonomisi de tehlikeye girer." dedi.

Uluslararası hukukun kurallarının açık olduğunu vurgulayan Katrougalos, uluslararası hukuka aykırı hareket edenlere karşı yaptırımlar uygulanması gerektiğinin altını çizdi. Katrougalos, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Her şeyden önce İsrail'e silah tedarikinin durdurulması gerekiyor. Avrupa Birliğinin (AB) bu yönde yaptıklarından gerçekten üzüntü duyuyorum, sadece İspanya Avrupa'nın onurunu kurtardı. Gazze'de soykırım yaşadık, daha önce İran ve Lübnan'a yapılan saldırılar oldu. Ayrıca Venezuela'nın işgalini de yaşadık. AB'den çok ılımlı bir tepki aldık, oysa biz Avrupalılar uluslararası hukuk düzeninin ve uluslararası hukukun savunucuları olduğumuzu söylüyoruz. Bu değiştirilmesi gereken bir durum."

Katrougalos, uluslararası toplum tarafından öncelikle ABD ve İsrail'in saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğunun mesajının verilmesi gerektiğini de belirterek, bu konuda çifte standart uygulanmaması gerektiğini söyledi.

"Rusya'nın saldırısını kınayıp, Gazze'deki soykırım gibi çok daha vahim bir duruma ses çıkarmamak kabul edilemez"

BM raportörü Katrougalos, sözlerine şöyle devam etti:

"(Ukrayna'ya karşı) Rusya'nın saldırısını kınayıp, Gazze'deki soykırım gibi çok daha vahim bir duruma ses çıkarmamak kabul edilemez. Bunun yanı sıra somut adımlar atılması gerekiyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin, 1967'den sonra işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen diğer savaş suçlarının yanı sıra işgalin de yasa dışı olduğuna dair çok önemli bir kararı var. Bu nedenle, yeni (yasa dışı) yerleşimlere karşı yaptırımlar uygulanmalı. İsrail'e silah satışı durdurulmalı ve biz Avrupalılar, ABD'nin baskısına karşı kararlı bir duruş sergilemeliyiz. ABD'nin bize karşı başlattığı ticaret savaşında boyun eğdiğimizi gösterdik. Avrupalılar, Avrupa stratejik özerkliğimizi korumalı ve geliştirmeli. Amerikan politikasının bir uzantısı olmaya devam edersek, uluslararası sahnede etkili olamayız."

ABD'nin geçmişte bazı ülkelere "demokrasi, insan hakları ve uluslararası hukuk" gibi bahanelerle müdahalede bulunduğunu hatırlatan Katrougalos, ABD'nin ilk kez herhangi bir bahane olmadan bir ülkeye (İran'a) müdahale ettiğini belirtti.

Katrougalos, "ABD Başkanı Donald Trump, eylemlerine uluslararası hukukun yanı sıra yalnızca kendi ahlak anlayışının ve kendi yargısının rehberlik ettiğini söyledi. (ABD) Dışişleri Bakanı, uluslararası düzenin sadece eskimiş olmadığını, artık ABD'ye karşı kullanılan bir silah olduğunu söyledi. Bunlar çok tehlikeli ifadeler." değerlendirmesinde bulundu.