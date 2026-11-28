İtalya Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'nin Kosta Rika'daki İtalyan Büyükelçiliğinin çabaları ve Kosta Rika Yüksek Mahkemesinin olumlu kararı sayesinde önce bu ülkedeki otele geçtiğini, daha sonra da Meksika'ya hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan bu sabah yapılan ilk açıklamada, Albanese'nin, Kosta Rika'daki İtalyan Büyükelçiliğinin çabaları ve Kosta Rika Yüksek Mahkemesinin olumlu kararı sayesinde, Juan Santamaria Havalimanı'ndan ayrılıp oteline gittiği ve burada Meksika uçuşunu beklediği belirtildi.

Açıklamada, bu ülkedeki İtalya Büyükelçiliğinin havalimanının dış hat bölümünde kaldığı süre boyunca Albanese'ye gerekli tüm yardımı sağladığı ve iki konsolosluk görevlisi göndererek, gerekli yardım malzemelerini temin ettiği ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan ikinci açıklamada da "Francesca Albanese, Meksika'ya gitmek üzere Kosta Rika'daki Juan Santamaria Havalimanı'ndan ayrıldı. Meksiko şehrindeki İtalyan Büyükelçiliği, İtalyan vatandaşının ülkeye girişini kolaylaştırmak için Meksika yetkililerini derhal bilgilendirdi." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Francesca Albanese de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Meksika'ya doğru yola çıktığını bildirdi.

Albanese, uçakta elinde İtalyan pasaportu ve Meksika biletiyle çekilmiş bir fotoğrafını, "Teşekkürler, Kosta Rika halkı. Şimdilik hoşça kalın. Söz veriyorum, Kosta Rika yeniden özgür olduğunda geri döneceğim." mesajıyla paylaştı.

Ülkeye alınmayan BM Raportörü Albanese, fahri doktora törenine havalimanından video konferansla katılmıştı

BM Filistin Özel Raportörü Albanese, 26 Kasım'da bir üniversiteden fahri doktora ünvanı almak için gittiği Kosta Rika'da ülkeye girişine izin verilmediği için San Jose'nin batısındaki Juan Santamaria Havalimanı'nda kalmıştı.

Albanese, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda ise "İmparatorluğun yüzünü, sinirlerini bozduğunuz veya sınırlarını aştığınız gün anlarsınız." ifadelerini kullanmıştı.

Albanese, bir diğer paylaşımında da valiz ve eşyalarıyla havalimanında kaldığı yeri göstermişti.

Kosta Rika makamlarının, ülkeye girmesine, ulusal güvenliğe tehdit olması gerekçesiyle izin vermediği Albanese, iki gün boyunca havalimanında kalmış ve bu sırada üniversitede kendisi için yapılan fahri doktora ünvanı törenine çevrim içi video konferans yoluyla katılmıştı.

Bu sırada İtalya Dışişleri Bakanlığı, BM Filistin Özel Raportörü ve İtalyan vatandaşı Albanese'nin Kosta Rika'ya girişine izin verilmemesi üzerine, ülkeye girişini kolaylaştırmak için birçok girişimde bulunulduğunu bildirmişti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Albanese'nin, ulusal güvenlik gerekçesi öne sürülerek Kosta Rika havaalanında ülkeye girişinin engellenmesinden derin endişe duyuyorum. Bu durum, Kosta Rika'nın insan haklarına köklü bağlılığıyla bağdaştırılması güç bir gelişmedir." değerlendirmesinde bulunmuştu.