Birleşmiş Milletler (BM) Sağlık Hakkı Özel Raportörü Tlaleng Mofokeng, Gazze'deki işgal ve soykırımın durdurulmasını istedi.
Mofokeng, X'ten yaptığı paylaşımda, Gazze'deki saldırıları nedeniyle İsrail'e yönelik boykot ve yaptırım çağrısında bulundu.
İsrail'in insanların yaşadığı bölgeleri yasa dışı şekilde işgal, onlarca yıl boyunca kuşatma altına alma ve karşılık verdiklerinde mağduriyet iddia etme hakkının olmadığını vurgulayan Mofokeng, "İşgali sonlandırın. Soykırımı sonlandırın." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › BM Raportörü'nden Gazze İçin Acil Çağrı - Son Dakika
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