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BM Raportörü, UNRWA'ya desteği kesen ülkeleri soykırıma yardımcı olmakla suçladı - Son Dakika
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BM Raportörü, UNRWA'ya desteği kesen ülkeleri soykırıma yardımcı olmakla suçladı

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) çalışanlarının Hamas'a destek verdiği iddiası üzerine UNRWA'ya finansal desteğini durdurduğunu açıklayan ülkeleri "soykırıma yardımcı olmakla" suçladı.

BM Raportörü, UNRWA\'ya desteği kesen ülkeleri soykırıma yardımcı olmakla suçladı
27.01.2024 - 23:46,
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Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) çalışanlarının Hamas'a destek verdiği iddiası üzerine UNRWA'ya finansal desteğini durdurduğunu açıklayan ülkeleri "soykırıma yardımcı olmakla" suçladı.

Albanese, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına ilişkin "makul bir karara" varmasının ertesi gününde bazı ülkelerin UNRWA'ya finansal desteğini durdurma kararı aldığını hatırlattı.

Bu ülkelerin en kritik zamanda milyonlarca Filistinliyi toplu olarak cezalandırdığını belirten Albanese, bu ülkelerin Soykırım Sözleşmesi kapsamında yükümlülüklerini ihlal ettiklerini de kaydetti.

Finlandiya, Avustralya, İngiltere ve ABD, UNRWA'ya yönelik finansal desteğini durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin ise İsrail'in bazı UNRWA çalışanlarının Hamas'a destek verdiği yönündeki iddialarına rağmen UNRWA'ya destek vermeye devam edeceklerini belirtmişti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA, İsrail'in iddialarının ardından harekete geçerek, bazı çalışanlarını işten çıkarmış ve iddialara yönelik soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: AA
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Birleşmiş Milletler, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

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