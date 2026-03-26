BM Raporu: Filistin İşgali ve İhlaller

26.03.2026 03:55
BM, Filistin topraklarındaki demografik değişim ve ihlalleri raporla vurguladı; İsrail'e karşı çağrı yapıldı.

Filistin, İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarının demografik ve coğrafi yapısını değiştirmeyi amaçlayan politikalarına ve ihlallerine dikkati çeken Birleşmiş Milletler (BM) raporunu memnuniyetle karşıladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işlediği suçların ve gerçekleştirdiği saldırıların, çoğu durumda İsrail işgal güçlerinin koruması altında ve cezasızlık politikası çerçevesinde sürdürüldüğü" vurgulandı.

Açıklamada, BM raporunun memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, rapordaki bulguların "işgal altındaki Filistin topraklarının yasa dışı ilhakının pekiştirildiğini ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının ihlal edildiğini ortaya koyan tehlikeli bir tabloyu yansıttığı" ifade edildi.

Uluslararası topluma çağrıda bulunulan açıklamada, "İsrail işgalinin eylem ve suçlarını durdurmak için nüfus transferi, toprak gaspı, yıkım ve zorla yerinden etme dahil olmak üzere pratik ve etkili adımlar atılması" istendi.

Açıklamada ayrıca, tüm devletler "işgalden kaynaklanan yasa dışı durumu tanımamaya, işgalin sürmesine katkı sağlayacak herhangi bir destek vermemeye ve Filistin halkına karşı işlenebilecek suçlarda kullanılabilecek silah ve teçhizatın İsrail'e tedarikini durdurmaya" çağırıldı.

Filistin tarafı, "işgalci güç İsrail'in hesap verebilir hale getirilmesi ve tüm yerleşim faaliyetlerinin derhal sona erdirilmesi için acil eylem" çağrısını yineledi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, 17 Mart'ta BM İnsan Hakları Ofisinin yeni raporunu paylaşmıştı.

Al-Kheetan, İsrail'in Batı Şeria'daki gasbettiği toprakların genişlemesinin kitlesel yerinden edilmeye yol açtığını ve 31 Ekim 2024-31 Ekim 2025 döneminde 36 binden fazla Filistinlinin yerinden edildiğini bildirmişti.

31 Ekim 2024-31 Ekim 2025 dönemini kapsayan raporun, can kaybı veya mal hasarıyla sonuçlanan 1732 Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailli şiddeti olayını belgelediğini belirten Al-Kheetan, raporda taciz, yıldırma, evlerin ve tarım arazilerinin yıkımının yer aldığını söylemişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

